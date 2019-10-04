Сотрудники медиахолдинга «Кузбасс» поздравили пациентов больницы с Днем пожилого человека

В свое время в Кузбассе День пожилого человека был переименован в День уважения старшему поколению, и это как нельзя лучше отражает смысл праздника. Конечно, уважение нужно проявлять ежедневно, но в особенные дни можно прийти и с приятными подарками, ведь внимание и забота – это то, что так ценят люди старшего возраста.

Сотрудники «Комсомольской правды – Кемерово», которая является частью медиахолдинга «Кузбасс», побывали в кардиологическом отделении Областной больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, расположенном в Кировском районе Кемерова, и вручили его пациентам подарки – фирменные сканворды и свежие номера газеты «Комсомольская правда». Будет и над чем подумать, и что почитать на досуге, ведь при больничном режиме просто так не получается выйти и купить что-то интересное. А в курсе новостей быть хочется.

- В больнице дни идут долго, потому что нечем занять себя. Сканворды могут скрасить наши будни. Подумаем вместе, заодно и пообщаемся, – порадовались пенсионеры.

Еще одним презентом – вдвойне приятным, учитывая холодное время года – стали букеты от партнера акции - кемеровского салона цветов Veroso. Теплые и душевные цветочные композиции пришлись по душе участникам акции и оставят приятные впечатления еще не один день.

-Знаете, очень давно не получала цветов, даже забыла, каково это, а сейчас так душевно стало, будто вернулась в юность, и за это большое спасибо! – трогательно прошептала напоследок одна из бабушек.

Ну а мы думаем, что эта акция будет не последней, ведь так приятно – дарить внимание.