2019-10-05T11:56:44+03:00
Общество

В Кемерове провели 37 операций по пересадке донорского сердца

Девять из них – с начала 2019 года
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове провели 37 операций по пересадке донорского сердца.ФОТО: Департамент здравоохранения Кемеровской областиВ Кемерове провели 37 операций по пересадке донорского сердца.ФОТО: Департамент здравоохранения Кемеровской области
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В Кемерове провели 37 операций по пересадке донорского сердца. Девять из них – с начала 2019 года. Всего же на текущий год выделено 10 федеральных квот на трансплантацию этого жизненно важного органа.

Двое пациентов 51-го и 62-х лет сейчас находятся в Кемеровском областном кардиологическом диспансере. Им пересадили донорские сердца в результате ортотопической операции – это сложное хирургическое вмешательство, которое требует высокой квалификации врачей, предельного внимания и слаженной работы.

В случае с более молодым мужчиной – это повторное хирургическое вмешательство. До этого пациент перенес два инфаркта и ему уже проводились различные процедуры, на которые организм положительно не среагировал. У него начала развиваться ишемическая кардиомиопатия, при которой сердце увеличивается в размерах и нарушается кровообращение. А дальше наступает такой момент, когда функции сердца уже не восстанавливаются, поэтому было принято решение о пересадке. Операция длилась пять часов и, несмотря на сопутствующие трудности в виде атеросклероза и спаечных процессов от прошлой операции, прошла успешно.

Второй пациент, которому выполнили трансплантацию сердца, страдал дилатационной кардиомиопатией. При ней происходит растяжение полостей сердца, влияющие на его сократительную способность. Также прогрессировали сердечная недостаточность, нарушения ритма и проводимости сердца, резервов которого уже не хватало для дальнейшей жизни.

Сейчас оба пациента находятся в отделении анестезиологии и реанимации, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Отметим, что трансплантация сердца в кардиодиспансере проводится с 2013 года. С этого времени сделано уже 37 таких операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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