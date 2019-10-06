«Сказал, что "горят легкие" и потерял сознание»: Житель Новокузнецка впал в кому на отдыхе в Турции

Елена и Владислав Шергины – обычные жители города Новокузнецка. В сентябре супруги решили отдохнуть в Турции. Обычная путевка со стандартным набором услуг, который включал в себя и страховку. Однако отдых оказался роковым для супругов.

- Мы отправились на экскурсию на пиратском корабле. Все сначала шло хорошо: солнце, пираты, веселье. Зашли в тихое место и капитан предложил всем желающим немного поплавать, - рассказывает Елена.

А потом с Владиславом, у которого никогда не было серьезных заболеваний, проблем с сердцем или давлением, случилась беда. Через несколько минут после купания мужчина вернулся к кораблю, взялся рукой за лесенку и сказал, что у него "горят легкие". а потом потерял сознание: остановилось сердце. Аптечки на борту не оказалось, и до самого прибытия в порт первую помощь мужчине оказывали негритянки-туристки. В порту туристов уже ждала скорая помощь. Пока Владислава везли в больницу, произошла еще одна остановка сердца. С 21 сентября мужчина находится в коме.

Елена Шергина оказалась в непростой ситуации: человек, который всегда для нее был поддержкой и опорой, сам нуждался в помощи. Вот только где ее найти? Отправиться домой обычным рейсом было невозможно: состояние Владислава врачи оценивали как очень тяжелое. Так супруги Шергины стали заложниками ситуации.

Один на один с бедой

По словам Елены, турецкие врачи не спешили ставить диагноз, заниматься ими и отправкой в Россию. Драгоценное время утекало как песок сквозь пальцы.

- Только благодаря простым русским людям мы оказались на родной земле, - плачет Елена. – Увы, кроме родных и друзей, мы оказались никому не нужны. До сих пор никто так и не поинтересовался: смогли ли мы выбраться из Турции. Оказавшись в чуждой стране, мы остались один на один со своей бедой.

Елена и ее родственники обращались во все инстанции: чиновники перенаправляли их в другие инстанции, брали номер телефона и обещали связаться… Но никакой обратной связи так и не получилось. И все же благодаря соцсетям и упорству коллег Елены на ее счет стали поступать деньги: 100 рублей, 50, 1000… Страховая компания со стороны Турции выплатила часть суммы, и всех денег, включая пожертвования, хватило на то, чтобы долететь до Москвы. И 3 октября Елена и Владислав оказались в московской клинике, где врачи диагностировали инфаркт.

- Прилетели на спецборте со спецоборудованием и специалистами из Турции в Москву. В аэропорту нас встречал реаниамобиль с московскими врачами и спецоборудованием. Это - тоже благодаря коллегам, они помогли все организовать, - продолжает Елена Шергина. - Все это - за свой счет, 22,5 тысячи рублей.

Сейчас состояние мужчины стабильное, но по-прежнему тяжелое. Врачи пока никаких прогнозов не дают: в понедельник состоится консилиум, и тогда уже будет понятно, какое лечение и реабилитация потребуются дальше.

- У нас возникли проблемы с полисом ДМС, и, возможно, лечение будет платным, - рассказывает Елена. – Конечно, в перспективе хотим добраться до Новокузнецка. Будем надеяться, что когда появится положительная динамика, полетим домой.

Читайте договор внимательно...

Сейчас Елене нужна поддержка – как моральная, так и материальная.

- Мы оказались в непростой ситуации, но я хочу обратиться ко всем, кто так же, как и мы, собирается отдохнуть за рубежом: читайте внимательно договор, который заключаете со страховой компанией, делайте дополнительную страховку. Как оказалось, не все страховые компании работают честно. Наша палец о палец не ударила, чтобы помочь нам чем-то, проконсультировать, - голос Елены дрожит, при вспоминании о попытках вернуться домой. – Мне было очень страшно, когда все это случилось с нами. И если бы не поддержка наших сибиряков…. Я не перестаю восхищаться нашими людьми и их неравнодушием. Спасибо вам!

Все, кто хочет помочь новокузнечанам, могут связаться с Еленой Шергиной в социальной сети «Одноклассники».

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