2019-10-06T16:14:29+03:00
Общество

Твори бобро с Томской писаницей: кузбассовцы отметили праздник в музее-заповеднике

В музее прошел праздник Всемирного дня защиты животных
ИЛЬЯ НЕКРАСОВ
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Твори бобро с Томской писаницей: кузбассовцы отметили праздник в музее-заповеднике. ФОТО: Илья НЕКРАСОВТвори бобро с Томской писаницей: кузбассовцы отметили праздник в музее-заповеднике. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ
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В Томской Писанице прошел праздник «Твори Бобро», посвященный Всемирному дню защиты животных. В рамках мероприятия посетители заповедника могли не просто насладиться природой и посмотреть на животных, но также попеть в караоке на тему природы, побывать на выставке фоторабот школьников и даже взять опекунство над питомцем.

В Томской писанице. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

В Томской писанице. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

Усынови питомца

Музей-заповедник предоставляет любому желающему – будь то организация, фирма или обычный человек – возможность взять опекунство над животным. Оплачивая питание, уход и развлечения для питомца, его опекун также помогает развитию Томской писаницы и другим животным. На вырученные деньги заповедник будет улучшать условия жизни питомцев, будут закупать на эти деньги еду, игрушки и делать все возможное для того, чтоб питомцам было комфортно.

Усынови питомца! ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

Усынови питомца! ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

- Главная мысль нашего мероприятия – это то, чтобы наши животные были счастливы, чтобы люди знали, что у нас есть такие замечательные питомца. Возможно, у кого-то появится желание, возможность помочь нашему парку. Мне кажется, что люди очень редко задумываются о том, как у нас много животных и как трудно их содержать. Абсолютно каждому питомцу мы оказываем должное внимание, - рассказывает Влад Михайлов, руководитель творческих проектов Томской писаницы.

Зайки на качелях. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

Зайки на качелях. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

Невозможно пропустить

В этот день в музее прошло множество полезных и развлекательных мероприятий. Посетители смогли побывать на художественных мастер-классах по рисованию, а попавшие в руки гримера ребятишки радовались раскрасу «под животных». Также в этот день прошел лекторий, посвященный петроглифам – взрослым и детям рассказали об истории наскальной живописи и учили, как правильно ее копировать.

Аквагрим для юных посетителей. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

Аквагрим для юных посетителей. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

- Мне нравится, что на таких мероприятиях ты не просто развлекаешься, а также просвещаешься духовно и умственно, - поделился один из посетителей заповедника.

Гости праздника. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

Гости праздника. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

В этот день заповедник решил возродить старую традицию – «Час лакомства». На протяжении дня посетители могли складывать еду в тележку для угощений. Благодаря этому во время новой экскурсионной программы у гостей появилась возможность покормить питомцев.

- Я смотрю на животных, они все такие милые и хорошие, рука сама тянется, чтобы покормить их, - сказал один из юных гостей Писаницы.

В клетках - новые питомцы, белки. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

В клетках - новые питомцы, белки. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

Как белка в колесе

Во время праздника произошло знаковое событие для заповедника – в этот день был открыт беличий вольер. Возможность торжественно перерезать красную ленту директор заповедника передал одному из гостей. Представители Северского природного парка лично приехали на мероприятие, чтобы передать белок музею.

Бегая в колесе, белки будут вырабатывать электричество. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

Бегая в колесе, белки будут вырабатывать электричество. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

- Мы сотрудничаем уже давно. Самые первые питомцы заповедника приехали от нас – это были лисицы и соболь. А сегодня мы решили привезти новых жильцов. Первый раз мы посетили музей в 2004 году и того времени мы продолжаем тесно сотрудничать с Томской писаницей, - рассказали представители Северского природного парка.

Домик для белок. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

Домик для белок. ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

Первое время белки активно бегали по решеткам вольера и осваивались с территорией. Теперь же их бег будет приносить двойную пользу. Внутри вольера белкам поставили колесо, бегая внутри которого, они будут вырабатывать электричество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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