Под звуки знакомых мелодий: разрез «Березовский» провел торжественный прием для «золотого» поколения

Дань уважения представителям старшего поколения отдали сотрудники разреза «Березовский ЗАО «Стройсервис» - по случаю праздника они собрали в современном и просторном актовом зале ветеранов-горняков, жителей Костенково, Березово и Рассвета. Всю жизнь эти люди трудились для того, чтобы наш регион и их родные села могли развиваться.

В зале звучали песни, которые давно стали любимыми у старшего поколения и неизменно отзываются теплом в душе.ФОТО: Алексей Иванов

Для почетных гостей, а горняки-ветераны – именно почетные гости, выступили лучшие артисты Новокузнецкого района с большой праздничной программой. Для зрителей они исполнили песни, которые стали любимыми у старшего поколения и непременно отзываются в их душе теплыми воспоминаниями.

-Нам очень нужны те далекие песни, - отметил председатель Совета ветеранов села Костенково Владимир Шавшаев. – И разрез «Березовский» действительно сделал нам замечательный подарок. Вот это и приятно. В этом, наверное, счастье – в большой заботе.

Излишне говорить, что знакомые с детства дружно подхватывал весь зал и неизменно благодарил артистов аплодисментами. И, наверное, только комфортные кресла не давали пуститься в пляс.

Ветераны отметили, что самый главный подарок для них - это забота, внимание и возможность собраться вместе для общения.ФОТО: Алексей Иванов

-Праздник действительно стал подарком для наших уважаемых селян, - говорит глава Загорского сельского поселения Оксана Лимонова. - Собирать всех наших ветеранов, уважаемых людей в таком роскошном зале – это очень приятно. И хочу отметить, что в социальной работе и оказании помощи людям «Стройсервис» и разрез «Березовский» - флагманы в этом направлении. И за это большое спасибо!

Завершился праздничный день приятным чаепитием и общением в теплой обстановке. Напоследок представители «золотого» поколения выразили желание еще увидеть такой концерт здесь, на разрезе «Березовский».