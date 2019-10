Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Янтарное тепло музыки BrainStorm

Слушаем BrainStorm и его «Музыкальные истории»

Самые лучшие за 30 лет композиции BrainStorm прозвучат для новокузнечан 10 октября. А для жителей областного центра группа сыграет на следующий день, 11 октября.

BrainStorm - группа, которая на протяжении 30 лет остается популярной и завоевывает все новых поклонников. Их песни звучат на трех языках - латышском, русском и английском, а сама группа из маленькой страны Восточной Европы уже стала мировым явлением, стирая трудности перевода между строк.

В рамках нового тура «Музыкальные истории» группа BrainStorm покажет, расскажет и сыграет свою историю за 30 лет. Новое шоу «Музыкальные истории» - это концептуальная программа, которая веером раскроет любимые композиции и свежие коллаборации. В сет-лист концерта вошли песни, впитавшие историю группы. Так, Lidmaš nas - главный хит юных BrainStorm, My Star вышла в финал «Евровидения», а May Be изменила весь интернациональный ход группы. «Ветер», «Выходные», Colder, «Thunder without Rain», «Ты не один», «Контакты» - группа выберет самые знаковые для себя композиции, как любимые, так и премьерные для публики.

ДК «Алюмищник»

ул. Ленина, 41, т.: 8-951-595-85-32

10 октября, начало в 19.00

Цена билетов: от 1600 до 3500 рублей

Состязаться наши удивительные земляки будут в трех жанрах - игре на народном инструменте, исполнении народного танца и в исполнении народной песни.ФОТО: Игорь ЮРЧЕНКО

Кузнецкие таланты и их поклонники

Знакомимся ближе с юными - и не только! - дарованиями

Кузбасская земля щедра не только на богатства недр, но и на таланты. На кого ни глянь - чем-то да примечателен. Один - талантливый металлург, другой - дома такие строит, что загляденье просто, третий сказки, стихи да романы увлекательные пишет. А у многих есть особенный дар, музыкальный. Умеют наши, кузнецкие, люди и песни петь, и на инструментах различных играть. А как пляшут! Вот для таких талантливейших людей земли Кузнецкой и создан конкурс - «Кузнецкие дарования».

Состязаться наши удивительные земляки будут в трех жанрах - игре на народном инструменте, исполнении народного танца и в исполнении народной песни. Выступать могут по одному, а могут и целой группой - талантливую русскую душу ничем не ограничить! Даже возрастных ограничений нет - от четырех лет и до самого преклонного возраста - было бы желание выйти на сцену! Так что поспешите, гости дорогие, на конкурс-фестиваль да поддержите певцов, музыкантов и танцоров!

ТЦ «Ника»

ул. Павловского, 11

6 октября, начало в 12.00

Вход для зрителей - свободный

Для участников предусмотрен взнос в размере от 200 до 400 рублей в зависимости от номинации

За окном может идти дождь или даже снег, но и промозглой осенью в Новокузнецке найдется небольшой оазис тепла. Да не простого, а тропическогоФото: Максим КИСЕЛЕВ

Немного тропического рая

Любуемся порхающими цветами

За окном может идти дождь или даже снег, но и промозглой осенью в Новокузнецке найдется небольшой оазис тепла. Да не простого, а тропического.

В краеведческом музее, где всегда есть место различным диковинкам, появился небольшой тропический уголок. Здесь тепло и уютно, а главным украшением тропического рая являются цветы - да не простые, а порхающие! Да-да, именно так называют прекрасных бабочек. Хрупкие создания порхают с цветка на цветок, с руки одного посетителя на руку другого, словно принюхиваются к духам и с удовольствием пьют нектар. Стоит только протянуть руку, и на нее опустится огромная и почти невесомая бабочка. Ее можно покормить, можно - сфотографировать. А вот гладить - не стоит. Уж слишком хрупки эти легкие крылья, несущие красоту тропического рая в сибирскую осень.

Новокузнецкий краеведческий музей

пр. Металлургов, 24, т.: (384-3) 74-18-04

Вторник - воскресенье: с 11.00 до 19.00; понедельник - выходной

Цена билетов: от 150 до 300 рублей. Дети до трех лет - бесплатно

Умывальников начальник и мочалок командир!

Спешим на спектакль!

Что будет, если несносный грубиян окончательно перестанет слушаться взрослых и не будет умываться - ни по утрам, ни по вечерам? Скорее всего, к нему придет Мойдодыр.

Так случилось, например, с одним из мальчиков. Он был несносным задирой и забиякой, всем грубил и хулиганил. Оттого-то и друзей у мальчишки не было. Неудивительно, что дружить с грязнулей соглашался только Крокодил! Он-то и оказался тем единственным существом, которое не только рассердилось не на шутку, но и сумело отправить неряху и грубияна к Мойдодыру на исправление.

Спектакль проходит в забавной игровой форме. В веселой кутерьме принимают участие не только персонажи этой сказки, но и юные зрители. Здесь и Одеяло, и Простыня, и Мочалка, и Брюки, и Щетки, и Мыло, и Полотенце и еще много всяких предметов, которые летают, поют и скачут под музыку.

А вот рассказывать сказку выпала честь старому Торшеру. И, пожалуй, он больше всех радуется тому, как преобразился непутевый мальчишка в финале истории. Кстати, если и вы не станете умываться и чистить зубы, то знаменитый Мойдодыр обязательно наведет порядок в вашей жизни.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

5, 6 октября, начало в 12.00

Цена билетов: от 200 до 500 рублей