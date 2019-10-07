Флешмоб участников движения Трудовых отрядов СУЭК признан лучшим на Российской энергетической неделе

С июня по октябрь Трудовые отряды на всех территориях присутствия Сибирской угольной энергетической компании вели работу, направленную на привлечение внимания к вопросам рационального потребления энергоресурсов и заботы об окружающей среде.

Своеобразным подведением итогов этой работы стала поездка ребят из шести регионов страны в Москву на Молодежный день Российской энергетической недели. В течение целого дня ребята обменивались опытом со сверстниками и молодыми специалистами российских компаний, а также принимали участие в интеллектуальных играх, квестах, викторинах, энергодиктантах и других образовательно-развлекательных площадках форума. Среди мероприятий фестиваля особое место занимает конкурс флешмобов на тему энергосбережения, итоги которого торжественно подвели на Молодежном дне. Представители СУЭК победили в номинации "Самый танцевальный флешмоб".

Центральным событием Молодежного дня для участников движения трудовых отрядов СУЭК стала встреча в формате живого общения с Министром энергетики Российской Федерации Александром Валентиновичем Новаком и Министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Михайловичем Котюковым. Молодые специалисты интересовались новыми технологиями энергетики, перспективами реализации новых проектов, необходимыми для современных энергетиков компетенциями.