«Вместе к самостоятельной жизни»: первое отделение соцсопровождения проживающих открылось в Кузбассе

В Юрге на базе психоневрологического интерната открылось первое в Кузбассе отделение соцсопровождения проживающих. Каждый из 74 подопечных отделения сможет в будущем стать полноценным членом общества.

Первое в Кузбассе отделение по всесторонней адаптации открылось в Юрге. Здесь одновременно могут готовиться к самостоятельной жизни 74 человека. Каждый из них прошел специальную медицинскую комиссию. К слову, врачи делали ставку на молодежь и людей среднего возраста: в здании отделения социального сопровождения живут люди в возрасте от 18 до 35 лет. С каждым из них ежедневно работают специалисты по реабилитации, по социальной работе, инструкторы по физкультуре, мастер производственного обучения, психолог. Благодаря помощи и поддержке специалистов подопечные отделения смогут жить самостоятельно.

Самостоятельная жизнь подразумевает и профессиональную деятельность. Именно поэтому в отделении по социальной адаптации оборудована швейная мастерская, проводятся занятия по художественно-прикладному искусству. А еще подопечные учатся самостоятельно готовить, убирать, стирать, пользоваться необходимыми бытовыми приборами. Есть здесь и кабинет психоэмоциональной разгрузки с интерактивным полом, световым, музыкальным и цветовым оборудованием.

Программа «Вместе к самостоятельной жизни» рассчитана на три года. После ее прохождения участники смогут жить без посторонней помощи за рамками медучреждения. В первый год они проходят обучение, на второй год на практике отрабатывают полученные знания, а на третий год живут самостоятельно, но под строгим присмотром специалистов.

- Среди проживающих в таких интернатах пациентов всегда есть часть, которую можно вернуть в социум. Я увидел в глазах этих людей веру в будущее. Они все хотят учиться и работать. Наша кузбасская инновация - подготовить их к самостоятельной жизни. В отделении социального сопровождения для этого созданы все условия, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Сегодня Юргинское отделение социального сопровождения проживающих получило сертификат на автомобиль «ГАЗель», который поступит в учреждение в 2020 году.

Справка «КП»

Сейчас в регионе действуют 10 социально-бытовых комнат, где проживающие осваивают правила ведения бытового хозяйства. Комплексное же отделение по всесторонней адаптации открывается впервые.

Общая стоимость строительства и оснащения составила около 85 миллионов рублей из всех источников.