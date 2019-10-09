«Музыкальные истории» группы BrainStorm: два концерта пройдут в Кемерове и Новокузнецке

Песни группы BrainStorm знают и любят и на родине музыкантов – в Латвии, и в России, и в Европе, и разных странах мира. Возможно потому, что каждая из них наполнена позитивом или светлой грустью, а неповторимый голос Ренарса Кауперса чарует звучанием. 10 и 11 октября у кузбассовцев будет возможность услышать самые лучшие музыкальные истории BrainStorm, которые писались на протяжении 30 лет. В сет-лист концерта, который так и называется – «Музыкальные истории» - вошли песни, впитавшие историю группы. Так, «Lidmaš nas» - главный хит юных BrainStorm, «My star» вышла в финал «Евровидения», а «Maybe» изменила весь интернациональный ход группы. «Ветер», «Выходные», «Colder», «Thunder Without Rain», «Ты не один», «Контакты» - группа выберет самые знаковые для себя композиции, как любимые, так и премьерные для публики.

30 лет музыки и дружбы

Группа BrainStorm отмечает свое 30-летие. За это время состав ее практически не изменился, лишь Гундарс Маушевичс, погибший в автокатастрофе, стал «небесным» участником группы. К Ренарсу Кауперсу, Янису Юбалтису, Каспару Горе и Марису Михельсону присоединился Ингарс Вилюмс. К слову, музыканты познакомились еще будучи школьниками и пронесли свою дружбу через всю жизнь.

- Все очень просто: нас связывает дружба, наши взаимоотношения, музыка и любовь к музыке и бизнес, - улыбается Ренарс Кауперс. – Нужно правильно балансировать между этими тремя опорами. Самое главное – найти баланс.

Баланс был найден, и музыканты, исполнявшие когда-то песни на родном, латышском языке, постепенно стали выходить на другой уровень. Сначала в репертуаре появились песни на английском. Потом своеобразным трамплином к популярности стал конкурс «Евровидение». В 2000 году BrainStorm стали третьими на международном конкурсе!

А еще через несколько лет в репертуаре группе появились песни на русском языке.

- Сергей Тимофеев написал для нас первый русский текст – к песне «Ветер», а потом пошло-покатилось, - улыбается Ренас Кауперс.

Музыкканты пронесли дружбу с самого детства. ФОТО: Виктория Качалова

Три языка, три культуры

У многих песен BrainStorm есть версии на нескольких языках. Причем общим для каждой из них остается настроение, атмосферы, эмоции, которые несут композиции. А вот слова могут отличаться: дословного перевода нет. Например русский вариант песни «Ветер» на латышском звучит как «Осень». Но атмосфера легкой грусти сохраняется в обоих. Тем не менее поклонники BrainStorm любят и знают все версии.

- Где-то год назад мы заметили на своих концертах девушку. Впервые увидели ее в Риге, потом она была на концертах в России. Узнали, что она из Китая, живет в Австралии, - с восторгом рассказывает об одной из фанаток группы Марис Михельсон. – Причем она наизусть знает все версии песен на трех языках! Скорее всего, она не понимает смысла, но знает эти слова как звукоряд! И большое спасибо ей и таким зрителям

Прямая связь с Кузбассом

Несмотря на то, что BrainStorm ни разу не были в Кузбассе, кое-что все-таки связывает их с регионом. Точнее – кое-кто. Наш земляк, писатель, актер и режиссер Евгений Гришковец. Несколько лет назад он связался с музыкантами и предложил им совместный проект. Так появилась новая версия песни «На заре».

- Оказалось, что эта песня актуальна и сегодня, - отмечает Марис Михельсон. – И сегодня многие исполнители выпускают новые версии этой песни, она переживает свою очередную молодость

- Это мировая песня! BrainStorm недавно гостил в Китае. Мы провели небольшой опрос и выяснили, что «На заре» - это одна из любимых песен группы у китайцев! – продолжает Ренарс Кауперс – Язка не знают, но им нравится мелодия. Сделали китайскую версию, в которой мы поем припев, а куплет исполняет китайский репер BigYear.

К слову, сами артисты отмечают, каждый раз они заново переживают текст, написанный Евгением Гришковцом. Вот и получается, что BrainStorm, ни разу не ступавшие на землю Кузбасскую, уже связаны с ней.

Музвка BrainStorm похожа на теплый янтарь.ФОТО: Виктория Качалова

Всемирно известная

Конечно же, больше всего любви и внимания BrainStorm получает на родине, в Латвии.

- Концерты в Латвии всегда масштабные, нас здесь балуют вниманием, - улыбается Ренарс Кауперс. – Но бывали разные времена. В одно время нас очень любили в Польше. Особенно полякам нравится песня «Maybe». В Швеции, Финляндии, Бельгии после «Евровидения» обожали «My star», - перечисляет Кауперс. – А для России даже сложно выделить какую-то одну композицию…

- Но если посмотреть по Youtube, то исключительно статистически на первых местах Латвия и Россия, а вот потом идет Бразилия! – Марис Михельсон. – И это при том, что мы ни разу не были в Бразилии и даже планов пока нет таких!

На счету удивительно теплой и позитивной группы 22 альбома на разных языках, но все они не сравнятся с живыми концертами, где песни также звучат на трех языках. А в 2018 году вышел альбом «Wonderful Day» - именно эта песня отражает как настроение всего альбома, так и творчества группы. К слову, клип на эту песню частично был снят на Международной космической станции космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским. И это – тоже неслучайно! Ведь музыка BrainStorm не имеет границ, как и все позитивное и доброе.

Концерт группы BrainStorm в Новокузнецке состоится 10 октября в ДК "Алюминщик" (ул. Ленина, 41) в 19.00. Справки по телефону: +7-951-959-85-32.

Концерт группы BrainStorm в Кемерове состоится 11 октября в ГЦС "Кузбасс" (бульвар Строителей, 55) в 19.00. Справки по телефону: (384-2) 45-21-67.