Шахтоуправление имени А.Д. Рубана компании «СУЭК-Кузбасс» досрочно выполнила производственный план, добыв шесть миллионов тонн угля

Основной вклад в общий успех предприятия внесла очистная бригада Игоря Малахова. Умело отрабатывая с помощью нового оборудования, в том числе, высокопроизводительного комбайна Eickhoff SL 900, лавы на участке «Магистральный», этот коллектив добыл более 4,2 миллиона тонн угля. Еще почти 1,4 миллиона тонн выдала на-гора бригада Олега Кукушкина.

Не менее успешно трудятся подготовительные бригады шахтоуправления. Они тоже досрочно вместе с очистниками встретили свой новый год, пройдя 11 725 метров горных выработок. Среди проходчиков наиболее высоких результатов достигли бригады Сергея Авхимовича (2 880 м), Сергея Филиппи (2442 м), Геннадия Рыльцева (1 570 м).

В связи со встречей производственного нового года в административно-бытовом комбинате шахтоуправления состоялся праздничный митинг, на котором все бригадиры собрали из своих «секций» - результатов новогоднюю елку, увенчав общей цифрой шесть миллионов тонн. К досрочной елке добавилась новая традиция – торжественное открытие большой бутылки «шахтерского» шампанского «Есть план!», под брызги которого горняки загадали новые желания.

Поздравляя с очередной трудовой победой, директор шахтоуправления Виктор Климов подчеркнул, что это достойный результат сплоченной работы всего коллектива. И синхронная ударная работа очистников и проходчиков – лучшее тому подтверждение. Директор по производству АО «СУЭК-Кузбасс» Владимир Шмат поблагодарил от имени руководства компании за достижение высоких производственных показателей и отметил, что у предприятия есть большие перспективы, связанные с освоением новых мощных угольных пластов.

СУЭК вкладывает крупные средства в развитие шахтоуправления имени А.Д. Рубана. Только в строительство и оснащение оборудованием участка «Магистральный» объем инвестиций превысил десять миллиардов рублей.