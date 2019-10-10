Уникальная девочка весом 5 килограммов 260 граммов родилась в областной детской клинической больнице. И девочка, и мама чувствуют себя хорошо.

Большое счастье пришло в дом семьи Гурских 4 октября. Именно в этот день на свет появилась их дочка Саша. Точнее - Александра Ильинична. Именно так, по имени-отчеству называет ее мама. Еще бы! Ведь Александра родилась с весом 5260 граммов и ростом 60 сантиметров!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/736950" frameborder="0"></iframe> Большое счастье: в Кемерове родилась уникальная девочка.Видео: Instagram Детской областной клинической больницы города Кемерово

- Это наша богатырша, - гордо улыбается мама девочки. - Родилась 4 октября, в 17.00, с весом 5260 и 60 сантиметров. Вот такое счастье большое!

К слову, родители знали, что ребенок будет крупным, но и предположить не могли, насколько. Саша - третий ребенок в семье. И ее сестра тоже родилась крупненькой: 4,43 килограмма.

- Роды были естественные, и мама, и девочка чувствуют себя хорошо, - отметили в областной детской клинической больнице. - В распоряжении нашего роддома имеется все необходимое оборудование, квалифицированные врачи, которые помогают появиться на свет даже вот таким маленьким богатырям.

К слову, в этом году в стенах областной детской больницы уже радовались рождению богатыря: в конце марта здесь появился на свет мальчишка весом 5,2 килограмма. А комментаторы к посту в Instagram также поделились своими историями рождения детей-богатырей.