Самый дорогой российский вратарь спасал свою команду, даже потеряв клюшку. Он совершил 30 сейвов, однако команде это не помогло.

Сергей Бобровский, уроженец Новокузнецка, отличился на матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флорида», за которую выступает российский спортсмен, играла с «Баффало». В основном времени благодаря Бобровскому, пропустившему лишь две шайбы в свои ворота, счет был равным – 2:2. А вот в овертайме голкипер из Кузбасса не смог отбить один из точных ударов, и «Баффало» вышли вперед со счетом 3:2.

Хоккеист из Кузбасса без клюшки защитил свои ворота .Видео: www.foxsports.com/florida

И все же именно в овертайме был самый яркий момент игры, потрясший болельщиков. Оставшись в какой-то момент без клюшки, Сергей Бобровский все также яростно оберегал ворота. Он совершил невероятный сейв, отразив один из бюросков.

Конечно, какие-то моменты нам еще надо улучшать, но во втором периоде ребята «проявили характер, вернулись в игру. Сравняли счет за 10 секунд до конца, такие вещи сплачивают команду, заставляют всех верить друг в друга. К сожалению, мы не выиграли, но одно очко тоже важно для нас. Мой сейв без клюшки в овертайме? Всегда стараешься бороться до конца, остановить броски, все идет в копилочку», — приводит слова Бобровского FOX Sports.

К слову, Сергей Бобровский до перехода в 2019 году во «Флорида пантерз» в течение семи лет защищал «Коламбия Блю Джекетс». Коренной новокузнечанин – единственный российский вратарь, дважды ставший обладателем приза лучшему вратарю чемпионата НХЛ – «Везина Трофи» - в 2013 и 2017 годах.