Фееричная победа: кузбасский кикбоксер на престижных соревнованиях досрочно одолел оппонента из Швейцарии

Важной победой ознаменовался поединок в рамках престижного турнира Glory 69 в Германии для 21-летнего российского кикбоксера Дмитрия Меньшикова, уроженца Прокопьевска. Спортсмен одержал фееричную досрочную победу над швейцарцем Йоаном Конголо, известным профессиональным боксером.

Стоит отметить, что матч для нашего соотечественника начался непросто: Йоан Конголо активно начал поединок и выиграл первый раунд. Однако потом Дмитрий Меньшиков собрался, полностью включился в бой и начал наносить своему противнику удары коленями. Соперник был отправлен в нокдаун, после чего Дмитрий продолжил атаки и ударив коленом в голову сильно посек Конголо. Бой досрочно прекратили и присудили россиянину заслуженную победу!

Убедительная победа стала возможной благодаря серьезной подготовке кузбасской школы тайского бокса и поддержке генерального спонсора Федерации тайского бокса Кузбасса – компании ЗАО «Стройсервис».