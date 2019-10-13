2019-10-13T10:10:33+03:00
Спорт

Фееричная победа: кузбасский кикбоксер на престижных соревнованиях досрочно одолел оппонента из Швейцарии

В Германии проходит турнир Glory 69
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасский кикбоксер одержал фееричную победу против швейцарца Йоана Конголо.ФОТО: Федерация тайского бокса КузбассаКузбасский кикбоксер одержал фееричную победу против швейцарца Йоана Конголо.ФОТО: Федерация тайского бокса Кузбасса
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Важной победой ознаменовался поединок в рамках престижного турнира Glory 69 в Германии для 21-летнего российского кикбоксера Дмитрия Меньшикова, уроженца Прокопьевска. Спортсмен одержал фееричную досрочную победу над швейцарцем Йоаном Конголо, известным профессиональным боксером.

Стоит отметить, что матч для нашего соотечественника начался непросто: Йоан Конголо активно начал поединок и выиграл первый раунд. Однако потом Дмитрий Меньшиков собрался, полностью включился в бой и начал наносить своему противнику удары коленями. Соперник был отправлен в нокдаун, после чего Дмитрий продолжил атаки и ударив коленом в голову сильно посек Конголо. Бой досрочно прекратили и присудили россиянину заслуженную победу!

Убедительная победа стала возможной благодаря серьезной подготовке кузбасской школы тайского бокса и поддержке генерального спонсора Федерации тайского бокса Кузбасса – компании ЗАО «Стройсервис».

Кузбасский кикбоксер на престижных соревнованиях досрочно одолел оппонента из Швейцарии.Видео: Федерация тайского бокса Кузбасса

ИСТОЧНИК KP.RU

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