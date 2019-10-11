«Мы не позволим халтурить!»: губернатор проверил качество ремонта кузбасских дорог

В этом году в поселке Краснобродском отремонтировали дороги. Вот только качество ремонта вызвало много вопросов. Подрядчик оказался недобросовестным, и теперь с ним будут общаться в правоохранительных органах.

Губернатор провел рабочую встречу по качеству ремонта дорог в муниципалитетах. Поводом стали данные о явных нарушениях в поселке Краснобродском на объектах, где ремонтные работы уже произведены . Оказалось, что подрядчик выполнил ремонт с многочисленными нарушениями и приписками, а администрация приняла брак и подписала невыполненные объемы работ. Оказалось, что на улицах Карбышева и Юбилейной асфальтобетон из покрытия не соответствует ГОСТу. На Юбилейной вместо 400 квадратных метров отремонтировано лишь 50, а на улицах Комсомольской и Саянской ремонт провели только на бумаге. К слову, тот асфальт, который положили в этом году, уже начал разрушаться.

Сергей Цивилев поручил Евгению Рюмину, начальнику областного департамента административных органов, передать материалы по ремонту дорог в Краснобродском правоохранителям.

Губернатор подчеркнул, что в последние два года на строительство и ремонт дорог в Кузбассе выделяются рекордные суммы: в 2018-м - почти 800 миллионов рублей, в 2019 году - 1,6 миллиарда. А стандарт дорожного строительства, введенный в регионе год назад, выше, чем в среднем по России.

- Но раз денег больше, значит, и контроль должен быть строже, чтобы все до копейки ушло по назначению. И, естественно, чтобы качество было на высоте, - заявил Сергей Цивилев.

Также глава региона отметил, что большинство дорожников и чиновников добросовестно выполняют работы, но есть и такие примеры, как поселок Краснобродский. К слову, устранение нарушений по ремонту дорог в поселке будет контролировать областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Начальник департамента Олег Ивлев доложил, что за этот сезон уже были два случая нарушений, зафиксированных на областном уровне приемки объектов. Все эти нарушения были исправлены подрядчиками.