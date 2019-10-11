Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

А вам - посылочка!

Кто доставит заветное письмо и посылку?

В 1934-1935 года в городе Сталинске появилось необычное здание. С высокими потолками, просторными залами для посетителей – оно привлекало и внешним видом, и интерьером и было настоящим дворцом связи! Точнее – Домом связи. Именно сюда летели и летят со всего мира письма и телеграммы, идут посылки и бандероли. За свою 80-летнюю историю Дом связи лишь чуть-чуть изменил название – на «почтамт». К слову, здание почтово-телеграфного управления строилось по проекту архитектора из Германии Герхарда Козеля, который также спроектировал Дворец культуры и техники КМК, кинотеатр «Коммунар», Парк металлургов – настоящие шедевры архитектуры!

Правительственная комиссия приняла в эксплуатацию сталинский Дом связи только 8 марта 1939 года. И с тех пор в нем размещались и бесперебойно работали почта, телеграф, автоматическая телефонная станция, радиоузел и «Союзпечать». В 1974 году почтамт стал самостоятельным предприятием.

Не все знают о том, что на втором этаже почтамта находится музей. Главные его экспонаты - старые печати, телефоны, печатные машины для приема телеграмм, печки для разогрева сургуча, весы для писем и бандеролей, автомат для размена монет и другие предметы «почтовой кухни». Увидеть их можно будет в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость», где в честь 80-летия почтамта будет проходить выставка «А вам – посылочка!». К слову, заодно здесь расскажут об истории почты и телеграфа уездного городка Кузнецка XIX-XX века.

Открытие выставки запланировано на 9 октября, 16.00. Вход на открытие выставки – свободный.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей.

А вам - посылочка!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Немного рока

Симфонический оркестр Premier Orchestra – в Новокузнецке!

Самые прекрасные баллады XX и начала XXI веков написаны рок-музыкантами. Этим суровым парням удается создавать удивительно гармоничные, берущие за душу композиции, которые очень быстро становятся классикой. Новое звучание рок-музыка обретает, когда за нее берутся музыканты иного рода. Например, симфонический оркестр и оперные певцы. Иное исполнение, иное звучание, новее оттенки и эмоции, чувства и впечатление – вот что такое Симфонический оркестр Premier Orchestra, музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, который приезжает на гастроли в Новокузнецк с новой программой. На концерте прозвучат главные хиты «AC/DC», «Aerosmith», «Nirvana», «Roxette», «Queen», «Depeche Mode». Не обошли вниманием исполнители классику русского рока: «ДДТ», «Короля и Шута», «Алисы», «Кино» и другие команды, ставшие легендами отечественной рок-музыки. Встреча с Premier Orchestra и голосами звезд Санкт-Петербургских оперных и музыкальных театров обещает быть по-настоящему роковой!

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55

12 октября, начало в 17.00

Цена билетов: от 1800 до 2500 рублей.

Симфонический оркестр Premier Orchestra – в Новокузнецке! ФОТО: Premier Orchestra .

Кто же виноват?

Спешим на спектакль «Иванов»

Странное существо – человек. Ему все время хочется заполучить что-то недосягаемое, докопаться до самой сути, найти ответы на все вопросы. Но потом оказывается, что недосягаемое – совсем не то, чего бы ему хотелось, ответы порождают лишь новые вопросы, а понимание сути вещей ускользает, как песок сквозь пальцы. Вот, например, господин Иванов: дворянин, университетский человек. Натура сильная, горячая, прямая и честная. Но стоило ему дожить до 30-35 лет, как он почувствовал скуку. Как ее развеять? Может, решиться на небольшую интригу?

У Иванова тяжело больна жена. Он решает поговорить с богатыми соседями о векселе, чтобы вылечить ее, но вместо этого влюбляется в их дочь, Сашу. Супруга умирает – от болезни, от лжи, которая возникла в их отношениях. А Иванов… готов жениться на Саше. Увы, это не суждено случиться.

Кто же виноват в том, что люди теряют смысл и вкус к жизни, перестают понимать собственные поступки, переживают внутренние драмы и не находят ответов? Мы сами или окружающая нас жизнь? И возможно ли однозначное решение этой проблемы?..

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

13 октября, начало в 18:30

Цена билетов: от 200 до 500 рублей.

Кто же виноват? ФОТО: Сергей Косолапов.

Сказка о времени

Учимся беречь драгоценные минуты

«Тик-так» - отстукивают секунды часы. Секунды складываются в минуты, те – в часы, а те – в дни. Вот так идет время. Но самое главное, чтобы все происходило вовремя. В этом точно уверены герои побасенки «Сказка о времени». В далекие времена, когда хлеб пекли сами, утварь изготавливал специальный человек, из разных пород деревьев получали уголь. У каждого были свои заботы и хлопоты. Каждый занимался своим делом. А для того, чтобы все это делалось вовремя, однажды кто-то изобрел часы с кукушкой – чтобы сверялись со временем и все-все успевали...

Каково это – жить в ногу с временем, отставать от него или опережать? На эти вопросы вы узнаете ответы в театре кукол. Не пропустите спектакль «Сказка о времени»!

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

12 октября, начало в 12.00 и 14.00

Цена билетов: от 200 рублей