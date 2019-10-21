2019-10-21T12:52:34+03:00
Общество

Все тайцы в гости к нам: в Кузбассе планируют провести чемпионат мира по тайскому боксу

С предложением провести здесь чемпионат выступил генеральный секретарь Международной ассоциации муайтай (IFMA) Стефан Фокс
Екатерина РОМАНОВА
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Все тайцы в гости к нам: в Кузбассе проведут чемпионат мира по тайскому боксу. ФОТО: ЗАО "Стройсервис"Все тайцы в гости к нам: в Кузбассе проведут чемпионат мира по тайскому боксу. ФОТО: ЗАО "Стройсервис"
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В 2021-2023 годах в Кузбассе планируют провести чемпионат по тайскому боксу. Лучшие тайбоксеры планеты приедут сюда, чтобы выяснить, кто лучше.

Чемпионат мира по тайскому боксу предложил провести в России генеральный секретарь Международной ассоциации муайтай (IFMA) Стефан Фокс. На международном форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде, на котором присутствовал Президент РФ Владимир Путин, Стефан Фокс отметил, что в России активно развиваются единоборства, и особенно – тайский бокс.

Стефан Фокс подарил Владимиру Путину книгу об истории тайского бокса. Фото: Федерация тайского бокса России.

Стефан Фокс подарил Владимиру Путину книгу об истории тайского бокса. Фото: Федерация тайского бокса России.

Два года подряд сборная страны становилась лучшей в мире, оставляя далеко за спиной соперников.

- Российская команда и индивидуальные спортсмены занимают вершину рейтингов мира, основная часть лучших бойцов – из Кузбасса. И я считаю, что справедливо будет провести здесь крупный международный старт в период 2021-23 годов. Например, чемпионат или кубок мира по тайскому боксу, чемпионат мира среди студентов, - отметил Стефон Фокс. - Кузбасс увидит лучших тайбоксеров планеты и это позволит еще больше увеличить число поклонников этого вида спорта в Кузбассе и России, количество и качество подготовки будущих мировых чемпионов.

К слову, кузбасские спортсмены имеют возможность заниматься на лучших международных тренировочных базах и участвовать в самых престижных соревнованиях. Такую возможность им дает компания ЗАО «Стройсервис», которая вот уже более 15 лет является генеральным спонсором команды. При поддержке ЗАО «Стройсервис» школы тайского бокса Кузбасса воспитали 14 чемпионов мира, а сборная России по муайтай показывает стабильно высокие результаты на международной арене, оставляя позади даже родоначальников этого вида спорта.

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