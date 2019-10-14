«Удачи!»: Владимир Путин побывал на площадке Кузбасса на международном форуме

Президент России Владимир Путин побывал с визитом на международном форуме «Россия - спортивная держава», который проходил 10 и 11 октября в Нижнем Новгороде. Во время мероприятия он обратил внимание на стенд Кузбасса, где были презентованы спортивные соревнования, которые в ближайшие годы пройдут в регионе.

Напомним, что в 2020 году Кузбасс примет у себя чемпионат мира по парашютному спорту, в 2022 году в области пройдет групповой этап чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, а в 2023-м в регионе ждут участников зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».

Также на площадке Кузбасса были представлены самые заметные достижения наших спортсменов, в их числе - победа волейбольного «Кузбасса» на чемпионате России, «серебро» кемеровской команды по мини-футболу «Корпорация АСИ» на первенстве страны, золотая медаль кузбассовца Заурбека Сидакова на чемпионате мира по вольной борьбе, призовые места кузбасских боксеров на чемпионатах мира.

Здесь же все желающие - а среди них были олимпийские чемпионы, почетные работники физической культуры и спорта, президенты международных спортивных федераций - могли сделать свою запись в «Книге добрых пожеланий Кузбассу». Воспользовался этой возможностью и Владимир Путин, оставив региону пожелания удачи в реализации намеченных целей.

Во время работы форума делегация Кузбасса приняла участие в панельных дискуссиях, круглых столах, пленарных заседаниях, встречах с представителями всероссийских спортивных федераций, в том числе с президентами Общероссийских федераций волейбола и горнолыжного спорта. Также подписан договор о сотрудничестве с Общероссийской федерацией спортивной медицины.

Как отметил Сергей Цивилев, участие в форуме станет еще одним движущим фактором для развития кузбасского спорта.

- Спортивная молодежь Кузбасса уже известна всему миру. Приятно, что за честь нашего региона выходят соревноваться лучшие спортсмены, которые всякий раз доказывают этот статус. Мы будем и дальше развивать спорт высоких достижений в Кузбассе, не забывая поддерживать и массовый дворовой спорт, ведь истоки больших побед и успеха идут именно оттуда, - подчеркнул глава региона.