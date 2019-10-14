2019-10-14T17:02:22+03:00
Происшествия

Автомобиль с шестью детьми перевернулся и загорелся на кузбасской трассе

За рулем находилась женщина без прав
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Автомобиль с шестью детьми перевернулся и загорелся на кузбасской трассе. ФОТО: vk.com, "ГИБДД Гурьевск"Автомобиль с шестью детьми перевернулся и загорелся на кузбасской трассе. ФОТО: vk.com, "ГИБДД Гурьевск"
Изменить размер текста:

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге в Гурьевском районе. Здесь перевернулся, а потом и загорелся автомобиль с шестью детьми.

Авария произошла на восьмом километре автодороги «подъезд к деревне Ур-Бедари» в Гурьевском районе. Уже известно, что за рулем автомобиля Nissan находилась 33-летняя местная жительница. Женщина села за руль, не имея прав на управление транспортным средством. Вместе с ней ехал супруг и шестеро несовершеннолетних пассажиров в возрасте от четырех до десяти лет. К слову, родители перевозили детей без специальных детских удерживающих устройств.

Автолюбительница в какой-то момент не справилась с управлением, и автомобиль опрокинулся и начал дымиться. Отец семейства сумел выбраться из него и смог вытащить всех пассажиров. Когда все уже покинули автомобиль, он загорелся.

- В результате пятерых детей доставили в больницу Гурьевского района на обследование. Еще один ребенок, 10-летняя девочка, и водитель транспортированы в медицинское учреждение города Белово с травмами различной степени тяжести. Женщине также будет проведено медицинское освидетельствование на состояние опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Инспекторы ГИБДД возбудили административное производство об управлении автомобилем без прав, нарушение правил перевозки людей и нарушение ПДД, в результате которых был причинен легкий или средний вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россельхозбанк упростил процесс активации платежных колец
В Кузбассе открылся первый российский Центр опережающей профподготовки
НЛО над горящим Сосновым бором заметил кемеровчанин
Россельхозбанк представил на выставке «Золотая осень» собственную биометрическую систему
Ревнивый кузбассовец кулаком разбил стекло автомобиля экс-супруги
Россельхозбанк создаст цифровую экосистему для фермеров
Лес горит: очевидцы сняли на видео пожар в Сосновом бору в Кемерове
В Кузбассе директор турфирмы присвоила 600 тысяч рублей
В Новокузнецке брачный аферист выманил у жены и тещи 3,3 миллиона рублей
Правительство России выделило 83 миллиона рублей на строительство детского сада в «Кемерово-Сити»
В Кузбассе угольная компания задолжала по налогам 35 миллионов рублей
Прощай, бабье лето: на неделе в Кузбассе выпадет снег
В Кемерове частично отключат светофоры на перекрестках
В Кемерове грабитель испугался преследования и разул свою жертву
Более 4200 водителей лишены прав с начала года в Кузбассе