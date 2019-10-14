Автомобиль с шестью детьми перевернулся и загорелся на кузбасской трассе

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге в Гурьевском районе. Здесь перевернулся, а потом и загорелся автомобиль с шестью детьми.

Авария произошла на восьмом километре автодороги «подъезд к деревне Ур-Бедари» в Гурьевском районе. Уже известно, что за рулем автомобиля Nissan находилась 33-летняя местная жительница. Женщина села за руль, не имея прав на управление транспортным средством. Вместе с ней ехал супруг и шестеро несовершеннолетних пассажиров в возрасте от четырех до десяти лет. К слову, родители перевозили детей без специальных детских удерживающих устройств.

Автолюбительница в какой-то момент не справилась с управлением, и автомобиль опрокинулся и начал дымиться. Отец семейства сумел выбраться из него и смог вытащить всех пассажиров. Когда все уже покинули автомобиль, он загорелся.

- В результате пятерых детей доставили в больницу Гурьевского района на обследование. Еще один ребенок, 10-летняя девочка, и водитель транспортированы в медицинское учреждение города Белово с травмами различной степени тяжести. Женщине также будет проведено медицинское освидетельствование на состояние опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Инспекторы ГИБДД возбудили административное производство об управлении автомобилем без прав, нарушение правил перевозки людей и нарушение ПДД, в результате которых был причинен легкий или средний вред здоровью.