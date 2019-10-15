2019-10-15T13:17:29+03:00
Происшествия

4-летний ребенок упал в канализационный колодец в Кемерове

Ребенка спасла его мама
Екатерина РОМАНОВА
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4-летний ребенок упал в канализационный колодец в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово".4-летний ребенок упал в канализационный колодец в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово".
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Маленький ребенок провалился в канализационный колодец в одном из кемеровских дворов. Спасала ребенка из воды его мама.

Кемеровчане обсуждают ЧП, которое произошло 13 октября возле дома № 12 в переулке у Искитимской набережной. Как сообщают очевидцы, дети играли во дворе. Один из них наступил на неплотно лежащую крышку канализационного люка и упал вниз, прямо в воду. К счастью, рядом с ребенком находилась его мама - она первой бросилась спасать малыша. Дети, которые играли рядом, побежали за взрослыми. Те позвонили в Кемеровскую службу спасения и одновременно с этим стали вытаскивать ребенка и маму.

- Действительно, к нам поступал такой вызов, - подтвердили в Кемеровской службе спасения. - Спасатели оперативно выдвинулись на место ЧП, однако к моменту их прибытия соседи и родственники успели спасти ребенка и маму.

Спасатели передали пострадавших врачам скорой помощи, и малыша и его маму доставили в больницу.

К слову, очевидцы отметили, что на место ЧП приезжали представители управляющей компании, которая обслуживает дом, и отметили, что родители должны следить за своими детьми, чтобы те не проваливались в колодцы. Оперативно получить комментарий в управляющей компании не удалось: на момент публикации телефоны не отвечали.

А вот в ГУ МВД России по Кемеровской области рассказали о том, что этот случай взят под контроль.

- В настоящее время крышка колодца закрыта сотрудниками специализированной службы. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Кемерово устанавливают все обстоятельства произошедшего, - отметили в пресс-службе ведомства. - Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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