2019-10-15T13:23:55+03:00
Общество

В Кузбассе пересадка печени спасла отца троих детей

Это уже девятая подобная операция с начала 2019 года
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе пересадка печени спасла отца троих детейВ Кузбассе пересадка печени спасла отца троих детей
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В Кузбассе врачи выполнили операцию по пересадке печени мужчине, который является отцом троих детей. Это уже девятая подобная операция с начала 2019 года.

Трансплантологи областной клинической больницы скорой помощи имени Подгорбунского успешно пересадили печень 44-летнему жителю Киселевска. Мужчина обратился за помощью к медикам в начале этого года. После обследования специалисты диагностировали у пациента цирроз печени и поставили в очередь на трансплантацию.

Подходящий донор появился в сентябре, и мужчине сразу же сделали операцию. В трансплантации участвовали 10 врачей, сама операция длилась восемь часов и прошла успешно. Сейчас отец троих детей уже выписан из больницы.

- Огромное спасибо всем врачам, кто был задействован в моем лечении! Медицинские сестры вежливые, всегда помогут. Больница хорошая. Особенно благодарю своего лечащего врача Аркадия Краснова. Всем врачам-хирургам здоровья и терпения! - говорит пациент.

Напомним, что первую трансплантацию печени кузбасские врачи провели в 2014 году. В 2018-м было проведено три операции, после чего губернатор принял решение увеличить число квот из областного бюджета на трансплантацию этого органа. С начала 2019 года врачи выполнили уже девять таких операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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