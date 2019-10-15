Жительница Кузбасса разослала знакомым интимное видео соперницы

Жительница кузбасского города разослала интимное видео своей соперницы знакомым. За это она предстала перед судом и была приговорена к исправительным работам.

36-летняя жительница города Мыски, что в Кузбассе, очень обиделась на своего мужчину. Они долгое время встречались, и неожиданно для нее выяснилось, что он женат. В один из дней мужчина выпил алкоголя и заявился в гости к любовнице. Он заявил, что они будут жить вмести, но женщина не поверила и попросила уйти из ее дома. Мужчина рещительно прошел в комнату и заявил, что никуда не собирается уходить. Понимая, что ругаться бесполезно, женщина решила подождать, когда горе-любовник заснут. И действительно: алкоголь и сон вскоре сморили мужчину. Тогда дама взяла его телефон и позвонила законной жене. Она рассказала, где находится ее муженек и попросила немедленно забрать его. Однако супруга заявила, что не станет делать этого и прервала вызов.

Неожиданный отказ очень обидел любовницу, и она решила отомстить сопернице – а заодно и обманувшему ее мужчине. Она нашла в телефоне видео интимного характера с участием супруги и отправила его нескольким абонентам. После этого женщина удалила все контакты и переписку с чужого телефона.

Наутро, когда любовник проснулся, женщина сказала, что у него могут быть проблемы в семье. И действительно: совсем скоро знакомые, которые получили видео, стали звонить супругам с вопросами, что бы это значило. Муж и жена обратились в правоохранительные органы, и стражам порядка потребовалось всего несколько часов, чтобы установить, кто именно и кому разослал чужую частную информацию. Обиженную любовницу задержали, и она призналась в том, что сделала.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на четыре месяца с удержанием из заработной платы осужденной в доход государства пять процентов ежемесячно, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.