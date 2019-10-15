2019-10-15T20:50:38+03:00
Общество

К 205-летия Лермонтова воспитанники кузбасской колонии сняли мультфильм

Для съемок потребовалось девять килограммов пластилина и 27 тысяч фотоснимков
Екатерина РОМАНОВА
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К 205-летия Лермонтова воспитанники кузбасской колонии сняли мультфильм. ФОТО: кадр видео ГУФСИН России по Кемеровской области.К 205-летия Лермонтова воспитанники кузбасской колонии сняли мультфильм. ФОТО: кадр видео ГУФСИН России по Кемеровской области.
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Воспитанники кузбасской колонии создали мультфильм. Необычен он не только тем, что выполнен в пластилиновой технике, но и тем, что за основу взято произведение Лермонтова. Выход мультфильма подростки приурочили к юбилею поэта.

К 205-летия Лермонтова воспитанники кузбасской колонии сняли мультфильм. Видео: ГУФСИН России по Кемеровской области.

Вдумчивое чтение классического произведения, изучение истории и поэзии, знакомство с биографией и творческим путем одного из величайших русских поэтов Михаила Лермонтова подтолкнули подростков, воспитывающихся в Мариинской ВК ГУФСИН России по Кемеровской области, к творчеству. На одном из уроков они, затаив дыхание, слушали рассказ педагога о поэте, а потом решили создать мультфильм. За основу взяли стихотворение «Бородино». Андрею, Захару и Кириллу, авторам мультфильма, пришлось не только вдумчиво прочитать текст, но и создать персонажей, наделить каждого из них своей историей, характером. Потом – придумать сценарий… Для того, чтобы получился мультфильм, подростки сделали более 27 тысяч снимков! А на создание батальных сцен, сцен из жизни потребовалось более девяти килограммов пластилина.

- К сожалению, молодое поколение забывает подвиги воинов России, которые отдавали жизнь за свою родину, боролись с врагами до последнего патрона и вдоха, - рассказали подростки-мультипликаторы.

К слову, до этого ребята снимали мультфильмы на социальные темы, а «Бородино» стало их первым экранизированным художественным произведением.

- Эта по-настоящему трудная, но интересная работа произвела отличное впечатление на ребят и педагогов. А создатели – мультипликаторы были отмечены грамотами и пятерками по литературе, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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