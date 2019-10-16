Губернатор Кузбасса встретился с новым начальником ГУФСИН России по Кемеровской области

Губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву представили нового начальника ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу генерал-лейтенанта внутренней службы Константина Березнева. Он был направлен в регион из Новосибирска и приступил к обязанностям в сентябре этого года.

Социализация осужденных после освобождения и улучшение качества работы исполнительной системы Кузбасса - эти вопросы были затронуты в ходе встречи. Обсудили также возможность увеличения число муниципальных заказов на производствах уголовно-исполнительной системы.

Напомним, Константин Березнев родился в поселке Троицкое Алтайского края в 1969 году. Среднюю школу закончил уже в Кемеровской области. В 1993 году получил красный диплом Уфимской высшей школы МВД СССР по специальности «юрист». После возвращения в Кузбасс был назначен на должность оперуполномоченного колонии особого режима № 29. В 2002 году Константин Березнев был назначен первым заместителем начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по безопасности и оперативной работе, а через шесть лет – начальником ГУФСИН России по Новосибирской области. В 2005 году поступил в Академию ФСИН России (Рязань) на факультет государственного муниципального управления, закончил обучение в 2008 году.

Указом президента России Владимира Путина Константин Березнев был назначен начальником ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу.