На выходных в Кузбассе выпадет снег и похолодает до -12 градусов

Тепло окончательно покидает Кузбасс, и на смену ему приходят минусовые температуры, снег, ветер и гололед. В ближайшие дни в регионе похолодает до -12 градусов.

В четверг, 18 октября, в Кузбассе будут еще сохраняться остатки осеннего тепла. Днем воздух прогреется до +3… +8 градусов, однако порывы северо-западного ветра до 17 метров в секунду принесут с собой мокрый снег и дождь и сделают пребывание на улице некомфортным. Ночью столбики термометров опустятся до -2… -7 градусов. На дорогах возможна гололедица.

В пятницу средняя температура воздуха по Кузбассу опустится на пару градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов.

В воскресенье днем в регионе ожидается от -2 до +3 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное, и его порывы будут достигать 14 метров в секунду. В отдельных районах пройдет снег, местами возможны гололедные явления, а на дорогах - гололедица. Ночью похолодает до -5… -10 градусов.

Первый день следующей рабочей недели ожидается еще более холодным. Так, синоптики прогнозируют от трех градусов мороза до двух градусов тепла днем. Северный ветер немного успокоится, и его скорость не превысит 3-8 метров в секунду. Осадков не ожидается, а вот гололедица на дорогах сохранится. Ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов.