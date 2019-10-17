2019-10-17T11:19:45+03:00
Общество

На выходных в Кузбассе выпадет снег и похолодает до -12 градусов

Синоптики рассказали о погоде на выходные
Екатерина РОМАНОВА
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На выходных в Кузбассе выпадет снег и похолодает до -12 градусовНа выходных в Кузбассе выпадет снег и похолодает до -12 градусовФото: Екатерина РОМАНОВА
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Тепло окончательно покидает Кузбасс, и на смену ему приходят минусовые температуры, снег, ветер и гололед. В ближайшие дни в регионе похолодает до -12 градусов.

В четверг, 18 октября, в Кузбассе будут еще сохраняться остатки осеннего тепла. Днем воздух прогреется до +3… +8 градусов, однако порывы северо-западного ветра до 17 метров в секунду принесут с собой мокрый снег и дождь и сделают пребывание на улице некомфортным. Ночью столбики термометров опустятся до -2… -7 градусов. На дорогах возможна гололедица.

В пятницу средняя температура воздуха по Кузбассу опустится на пару градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов.

В воскресенье днем в регионе ожидается от -2 до +3 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное, и его порывы будут достигать 14 метров в секунду. В отдельных районах пройдет снег, местами возможны гололедные явления, а на дорогах - гололедица. Ночью похолодает до -5… -10 градусов.

Первый день следующей рабочей недели ожидается еще более холодным. Так, синоптики прогнозируют от трех градусов мороза до двух градусов тепла днем. Северный ветер немного успокоится, и его скорость не превысит 3-8 метров в секунду. Осадков не ожидается, а вот гололедица на дорогах сохранится. Ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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