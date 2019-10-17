Кузбасс готовится к празднованию Победы

В отделе военной истории Кемеровского областного краеведческого музея губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с журналистами и блогерами, чтобы обсудить с ними проекты, посвященные празднованию юбилейного, 75-го Дня Победы.

Славное прошлое

До юбилейной даты еще больше семи месяцев, но в Кузбассе уже начали подготовку к ее празднованию. Так, чтобы наметить план мероприятий, губернатор Кузбасса встретился с журналистами и блогерами в отделе военной истории Кемеровского областного краеведческого музея.

Страницы славного прошлого Кузбасса - на слайдах.Фото: Лариса МАРУЦАК

Вклад Кузбасса в Победу немалый. Так, историк и политолог Александр Коновалов рассказал о том, чем жил Кузбасс в годы войны. Благодаря грамотной логистике, в Кузбасс перевезли 50 промышленных предприятий, 35 различных учреждений и около 50 учебных заведений. Все заводы, которые перебазировались в Кузбасс, в кратчайшие сроки начали работать. Для военного положения, в котором находилась страна, это было невероятно! Уже в 1941 году заводы и шахты не просто выполняли поставленные планы, но и перевыполняли их в два раза!

Но не только заводы и институты эвакуировали в Кузбасс.

- В годы войны в Кемерове работала сеть госпиталей. Планировали открыть 22, а открыли больше 70! Пришлось в срочном порядке перестраивать всю сеть. Госпитали находились в помещениях учебных заведений, концертно-зрелищных организаций. Все, что можно было перестроить, - перестраивали, - рассказал Александр Коновалов.

В годы войны в Кузбассе не остановилась культурная жизнь. В городах и селах ставили спектакли, выступали артисты - в том числе и столичные, и даже в отдаленные труднодоступные районы приезжали кинопередвижки. Понимали: людям, отдающим для фронта последнюю копейку и работающим на износ, нужна разрядка, что-то светлое в жизни.

Все для фронта, все для победы...Фото: Лариса МАРУЦАК

Подвиги вчера и сегодня

Сергей Цивилев также отметил, что кузбассовцы в годы Великой Отечественной войны совершили настоящий подвиг. Но тогда все, что они производили и добывали, уходило на нужды фронта. Сегодня времена изменились. А вот кузбассовцы остались прежними: трудолюбивыми, открытыми и искренними.

- Трудно переоценить вклад Кузбасса в Победу. 332 тысячи солдат воевали на фронтах, практически каждый второй из них пал смертью храбрых. Но и без подвига тружеников тыла не было бы Победы. Все вы знаете, что Кузбасс тогда называли главной кузницей и главной кочегаркой страны. Женщины, дети, старики выбивались из сил, чтобы дать фронту уголь и металл, порох и снаряды, хлеб и теплые тулупы. Ставили немыслимые производственные рекорды, перевыполняли норму на 200, 300 и более процентов, - с гордостью продолжил Сергей Цивилев. - Никто в мире не смог, да и не сможет повторить их рекордов. А у наших людей - это в крови!

Кузбассовцы способны на любые подвиги.Фото: Лариса МАРУЦАК

Помнить каждый день

Губернатор призвал каждого кузбассовца приобщиться к подвигу дедов, ведь только тогда, когда каждый человек хорошо выполняет свою работу, его родина становится сильной и процветающей. А еще отметил, что потомки должны помнить о подвигах земляков. Тут же, на встрече, говорили о Зине Туснолобовой, легендарном старшине медицинской службы. Хрупкая девушка, жившая когда-то в Ленинске-Кузнецком, вынесла с поля битвы 123 раненых. Девушка лишилась рук и ног на войне, но не утратила силы духа. Уже после Победы она объединяла людей из разных стран, призывала их жить в мире и согласии, чтобы ни их дети, ни дети их детей не увидели войны.

Биограф Зины Туснолобовой, Наталья Титова.Фото: Лариса МАРУЦАК

И таких героев в военной летописи Кузбасса немало. Сергей Цивилев отметил, что с каждым годом живых свидетелей войны становится все меньше. А потому нужно успеть услышать то, что они пережили. Для этого губернатор предложил проводить уроки и встречи в режиме онлайн: чтобы все территории могли рассказать о своих героях.

В свою очередь, журналисты медиахолдинга «Кузбасс» предложили ввести рубрику «Соверши подвиг». В ней речь пойдет о всех тех людях, кто в пример героическому поколению совершает возможное и невозможное для того, чтобы сегодняшний Кузбасс становился лучше и лучше. Еще одно предложение - организовать в преддверии Дня Победы телеэфир «Сутки до Победы», который бы связал многие территории региона.

До празднования 75-летия Победы еще далеко, но память и забота о ветеранах должны проявляться ежедневно уже сегодня.