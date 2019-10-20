Терминал международных линий хотят построить в аэропорту Кузбасса

В новокузнецком аэропорту имени Бориса Волынова хотят построить новый терминал международных линий, а также внутренний терминал и новую взлетно-посадочную полосу. Об этом рассказал «Интерфакс» со ссылкой на слова Виктора Белозерова, гендиректора ООО «Аэрокузбасс» - компании, эксплуатирующей новокузнецкую воздушную гавань.

Как отметил Виктор Белозеров, запланировано построить новый терминал площадью 3000 квадратных метров. Он позволит уйти от действующей «реверсивной схемы», когда одновременно обслуживаются пассажиры на вылет и на взлет. Как следствие, исчезнет простой самолетов, потому что новый терминал будет ориентирован только на прилетающих пассажиров. По его словам, геодезические работы уже проведены, заказан проект. Завершить строительство планируется в 2021 году.

Также руководитель «Аэрокузбасс» отметил, что планируется построить и терминал для внутренних линий. Оба новых объекта будут работать на прилет, тогда как действующий аэропорт – на вылет пассажиров. Сообщил он и о том, что необходимо реконструировать действующую взлетно-посадочную полосу, которой уже более 35 лет, тогда как нормативный срок эксплуатации составляет 20 лет.

В планах у новокузнецкого аэропорта и расширение региональных маршрутов. В частности, рассматриваются возможности организации полетов в Омск, Томск, Казань, Екатеринбург, Горно-Алтайск, Иркутск.

Планы по расширению региональных маршрутов.ФОТО: Официальный сайт аэропорта Новокузнецка

А в целях развития экотуризма может быть запущена экскурсионная программа полетов на вертолете Ми-8 из Таштагола в заповедные места Шорского национального парка.