Жители Шерегеша пожаловались на вонючую горячую воду

К руководству Таштагольского района обратились жители «нового» Шерегеша. Они пожаловались на неприятный запах, который исходит от горячей воды.

После обращения была создана специальная комиссия из сотрудников теплоснабжающей организации и специалистов администрации района. Об этом рассказала пресс-служба Таштагольского района. Экспертам предстоит выявить причину возникновения запаха, поскольку никаких отклонений от нормативов ни химический, ни бактериологический анализы не выявили.

– Вода поступает на котельную из водозабора «Четвертый ключ». Она не только проходит очистку, как вода в системе холодного водоснабжения, но и процедуру деаэрации – удаления воздуха. Во всех контрольных точках системы теплоснабжения, в том числе в жилых домах, неоднократно проведены отборы проб, – дополняет администрация района.

Эксперты уже установили, что источник запаха находится в самой системе теплоснабжения. Это могут быть грязевики в узлах отопления многоквартирных домов, инженерные сети отдельного потребителя, батареи в квартирах жителей, трубы и узлы самой тепломагистрали.

Отметим, для удаления запаха специалисты комиссии составили специальную программу мероприятий. Сейчас теплоноситель в системе прогревается почти до 90 градусов. В скором времени нагревательные системы переведут на двухконтурный режим: «верхняя» и «нижняя» части поселка будут снабжаться независимо друг от друга, а после перекроют подачу на отдельные объекты. После выполнения каждого пункта программы будут отбираться пробы для анализа независимой лабораторией. Это поможет локализовать, а затем обнаружить источник запаха.