2019-10-20T10:54:55+03:00
Происшествия

Жители Шерегеша пожаловались на вонючую горячую воду

Сейчас специальная районная комиссия выясняет все обстоятельства
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Сейчас специальная районная комиссия выясняет, почему в Шерегеше пахнет вода. Фото: администрация Таштагольского района.Сейчас специальная районная комиссия выясняет, почему в Шерегеше пахнет вода. Фото: администрация Таштагольского района.
Изменить размер текста:

К руководству Таштагольского района обратились жители «нового» Шерегеша. Они пожаловались на неприятный запах, который исходит от горячей воды.

После обращения была создана специальная комиссия из сотрудников теплоснабжающей организации и специалистов администрации района. Об этом рассказала пресс-служба Таштагольского района. Экспертам предстоит выявить причину возникновения запаха, поскольку никаких отклонений от нормативов ни химический, ни бактериологический анализы не выявили.

– Вода поступает на котельную из водозабора «Четвертый ключ». Она не только проходит очистку, как вода в системе холодного водоснабжения, но и процедуру деаэрации – удаления воздуха. Во всех контрольных точках системы теплоснабжения, в том числе в жилых домах, неоднократно проведены отборы проб, – дополняет администрация района.

Эксперты уже установили, что источник запаха находится в самой системе теплоснабжения. Это могут быть грязевики в узлах отопления многоквартирных домов, инженерные сети отдельного потребителя, батареи в квартирах жителей, трубы и узлы самой тепломагистрали.

Отметим, для удаления запаха специалисты комиссии составили специальную программу мероприятий. Сейчас теплоноситель в системе прогревается почти до 90 градусов. В скором времени нагревательные системы переведут на двухконтурный режим: «верхняя» и «нижняя» части поселка будут снабжаться независимо друг от друга, а после перекроют подачу на отдельные объекты. После выполнения каждого пункта программы будут отбираться пробы для анализа независимой лабораторией. Это поможет локализовать, а затем обнаружить источник запаха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Вышел покурить и выжил»: старатель, рискуя жизнью, спас двоих товарищей при прорыве дамбы под Красноярском
Появились свидетельства выживших во время ЧП на золотодобывающей артели. В краевую больницу доставили четырех пострадавших, попавших в ледяную волну [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
"Бессмертные что ли?": в Кузбассе из-за похолодания случилось несколько серьезных аварий
Сергей Цивилев предложил создать в Кузбассе движение «Я люблю музыку»
Кузбассовцам обещают до -15 градусов в ночь на понедельник
На трассе Кемерово – Лесная поляна столкнулись две легковушки
В Кузбассе задержали грабителя-путешественника
Правительство Кузбасса поможет семьям земляков, погибших при прорыве дамбы
Фейк из прошлого: в Кузбассе снова разыскивают банду педофилов?
Выпускники подарили кемеровской школе спорткомплекс
В Кузбассе квартирантка ограбила пустившую ее пожить подругу
В Кузбассе прекращены поиски 68-летнего жителя Березовского
Модульные ФАПы открылись в двух отдаленных поселках Кузбасса
Кемеровчан зовут на спектакль со знаменитыми актерами
В Новокузнецке нашли двух пропавших накануне 14-летних подростков
В Белове будут судить серийного автоугонщика
На кузбасской трассе загорелся пассажирский автобус
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +2 градусов
В Кемерове легковушка вылетела на тротуар и перевернулась на крышу
Полиция просит помочь: в Кузбассе бесследно пропали двое подростков
В Кемерове до конца года откроется три новых детских сада
В Ленинске-Кузнецком женщина купила пирожное с проволокой
В Кемерове полицейские сняли с высотки двух малолетних руферов
В Кемерове в квартирах многодетных семей установили дымовые датчики