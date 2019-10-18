Как меняются федеральные дороги Кузбасса

Новые километры, современные и безопасные

Федеральные дороги, построенные несколько десятилетий назад, требуют модернизации, ведь сейчас им приходится пропускать гораздо больше автомобилей, чем на момент строительства. Постепенно эта задача решается. Особое внимание сегодня - строительству обходов населенных пунктов, через которые проходят федеральные трассы, и реконструкция аварийно-опасных участков дорог - это прежде всего места пересечения с железнодорожными путями на одном уровне. Такие объекты входят в комплексный план развития транспортной инфраструктуры России. В Кемеровской области их три: строительство обхода Мариинска и реконструкция двух участков трассы Р-254 в Мариинском и Юргинском районах.

Строительство обхода Мариинска, несмотря на финансовые сложности у генподрядной организации, постепенно выходит на финишную прямую. На объекте появились даже первые 4,5 километра асфальта на левом берегу реки Кии, а на правом - 5 километров слоев основания дорожной одежды. Оба берега соединены мостом, на котором сейчас монтируют деформационные швы и устанавливают перильное ограждение. Транспортные развязки и путепроводы принимают все более привычные для автомобилистов формы.

Нынешним летом федеральные дорожники начали реконструкцию двух участков трассы Р-255 общей протяженностью 15 километров. Один - на границе с Новосибирской областью - на пересечении с подъездом к Томску, другой - в районе села Суслово в Мариинском районе. Оба преобразятся до неузнаваемости. Под Юргой, к примеру, построят новую транспортную развязку, а под Сусловом - новый участок трассы для ликвидации опасного поворота и путепровод над железной дорогой. Значит, путь для водителей станет быстрее и безопаснее. А Сибуправтодор тем временем приступил к проектированию нового нужного объекта - обхода города Кемерово.

Многих лет жизни каждому километру

Если работы на масштабных объектах строительства и реконструкции в разгаре (к примеру, монтаж мостов и путепроводов ведут даже зимой), то сезон ремонта дорог подходит к концу. В этом году ФКУ «Сибуправтодор» введет в эксплуатацию после ремонта в общей сложности 40 километров федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области, а также три мостовых сооружения: мосты через речки Каменка и Малая Черная, путепровод на 537-м километре. Всего же в этом году управление отремонтирует 250 километров федеральных дорог в подведомственных регионах: Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях.

На участках капитального ремонта завершаются масштабные работы. Сюда входит усиление дорожной одежды с устройством прочного верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона и укрепление обочин, ремонт пересечений и примыканий, замена дорожных знаков, сигнальных столбиков и барьерного ограждения, устройство тротуаров и лестничных сходов, нанесение разметки.

Начиная с этого года, Сибуправтодор ремонтирует дороги по новым стандартам, принятым на федеральном уровне в связи с переходом на Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». Задача - продлить межремонтный срок. Для этого состав асфальтобетонной смеси для каждого объекта рассчитывают индивидуально, исходя из климатических условий и транспортной нагрузки на конкретном участке. По новой системе отремонтировано около половины всех объектов программы ремонта, в том числе два объекта в Кузбассе, в Мариинском районе, общей протяженностью 22 километра - с 462-го по 465-й километр и с 466-го по 485-й. В следующем году этот опыт будет распространен на всю сеть федеральных дорог Западной Сибири.