2019-10-18T14:48:50+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Компания «СУЭК-Кузбасс» присоединилась к фестивалю профессий «Билет в будущее»

В Ленинске-Кузнецком в рамках проекта «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для школьников с 6 по 11 классы состоялся трехдневный фестиваль профессий
Яков КРЫМСКИЙ
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Проект «Билет в будущее» организован в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».ФОТО: АО "СУЭК-Кузбасс"Проект «Билет в будущее» организован в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».ФОТО: АО "СУЭК-Кузбасс"
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Проект «Билет в будущее» организован в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Инициатором выступил президент Владимир Путин. Оператором проекта является Союз «Агентство развития профессиональных обществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

За три дня участниками масштабного профориентационного мероприятия, организованного в Ледовом дворце Ленинска-Кузнецкого, стали более 6 000 школьников со всей территории Кемеровской области. Они получили возможность выбрать наиболее интересующую сферу деятельности и на практике познакомиться с профессиями будущего по 8 компетенциям: IT-технологии и коммуникации, транспорт, сельское хозяйство, здоровье, горная добыча угля, городская среда, инновации и предпринимательство, технология безопасности.

Знакомство юных кузбассовцев с профессиями координировали 580 педагогов, наставников и спикеров из профессиональных образовательных организаций и предприятий области. ФОТО: АО "СУЭК-Кузбасс"

Знакомство юных кузбассовцев с профессиями координировали 580 педагогов, наставников и спикеров из профессиональных образовательных организаций и предприятий области. ФОТО: АО "СУЭК-Кузбасс"

Знакомство юных кузбассовцев с профессиями координировали 580 педагогов, наставников и спикеров из профессиональных образовательных организаций и предприятий области. Специалисты Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс», а также ряда предприятий Компании выступили спикерами на площадке «Энергетика. Горная добыча угля», рассказав школьникам о перспективах работы в угольной отрасли и ответив на интересующие ребят вопросы.

Глубже погрузиться в востребованные в горнодобывающей промышленности профессии, такие как инженер 3D-проектирования, системный администратор горной безопасности, экотехнолог, инженер-робототехник, позволило решение тематических кейсов под наставничеством представителей Компании. Особый интерес у ребят вызвал кейс «Системное администрирование ВГК» с применением учебно-тренажерного комплекса "Виртуальная шахта".

– Мы пытаемся в игровом формате с использованием новых технологий и виртуальной реальности обучить ребят вещам очень серьезным - ведь навыки безопасного поведения важны не только в угольной отрасли, – отметил начальник Управления информатизации АО «СУЭК-Кузбасс» Виталий Михайлов. – Ребенок погружается в настоящую виртуальную среду. Он видит действующую угольную шахту имени В.Д. Ялевского: все оборудование и горная среда соответствуют действительности. В этом заключен элемент профориентации. Те, кого зацепит наша презентация, потом, возможно, придут к нам на работу.

Важность проведения подобных масштабных профориентационных мероприятий отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, лично ознакомившийся с работой фестиваля «Билет в будущее»:

– Нам надо нашей молодежи помочь правильно определиться, чтобы им потом несколько раз не менять профессию, чтобы максимально, с первого захода попасть в нужную точку. Если мы поможем им раскрыться с самого начала – мы изменим их жизнь к лучшему.

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