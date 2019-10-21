Мужчину без ног бросили голым на пол в приюте для престарелых в Кузбассе

В Кемеровской области разгорелся скандал. Бывшая сотрудница одного из частных домов престарелых выложила в популярном городском паблике Ленинска-Кузнецкого фотографии и видео из заведения. На них – пожарный выход, который заставлен кроватью, тесные комнаты приюта, и самая шокирующая – пожилой инвалид без ног лежит на полу голым.

«Хочу вам показать, как обращаются со стариками,после того как их вымали их кладут на пол,обращаются с ними как с вещами, муж хозяйки избивает стариков, - написала автор поста, - Уколы ставят без мед.образования. В общем, прошу принять меры! Потому что я считаю что так не может продолжаться.» (Стиль автора сохранен)

Забаррикадированный пожарный выход. ФОТО: vk.com/chplk

Некоторые с ужасом узнали на фотографиях своих родных и оставили под фотографиями гневные подписи: будем разбираться! За содержание пожилых людей в подобных учреждениях с их родственников берут немалые деньги, те рассчитывают, что за ними будет хороший просмотр. А тут – такое.

«Невозможно читать и оставаться равнодушной! Бедные старики!!» - таких комментариев под фотографиями не счесть.

Комментарии к посту, возмутившему кузбассовцев.ФОТО: vk.com/chplk

Однако появились и те, кто встал на защиту учредителей дома престарелых:

«Людей, которые держат этот НЕЛЁГКИЙ СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫЙ БИЗНЕС, приносящий больше переживаний, проблем и забот, чем прибыли знаю лично!!!!! Это наши соседи по офису!!! И поверьте мне, люди, которые каждодневно занимаются совместной РАБОТОЙ с медиками, закупом свежих продуктов, общением с пожарной, сан.эпидем станцией, не содержат стариков в таких условиях, как описано автором данного поста.»

Да и сами хозяева не стали молчать.

«А вы общались со стариками у которых деменция старческая?» – написала в свою защиту одна из учредительниц. А все опубликованное объяснила местью сотрудницы, которую якобы уволили "за плохое исполнение обязанностей". Да и на фотографиях, по ее мнению, ничего страшного не происходит: дедушку санитарка сняла с кровати на несколько минут, а сама в это время перестилает кровать. Кроватью заставлен вход – потому что ремонт.

Комментарии к посту, возмутившему кузбассовцев.ФОТО: vk.com/chplk

Но самое главное, чего добилась автор фотографий – на них обратил внимание региональный Следственный комитет и начал проверку.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» в Кемерове в пресс-службе ведомства.

Заинтересовалось происходящим в доме престарелых и в областной прокуратуре. Здесь также организовали проверку исполнения законодательства о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Вопросы соблюдения прав пациентов находятся на контроле прокуратуры Кузбасса.