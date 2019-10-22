Выполняются не все требования: стало известно, почему закрыли ТРЦ «Радуга» в Кемерове

Стало известно, почему закрыли торгово-развлекательный центр «Радуга». Множество нарушений выявили сотрудники МЧС.

Сначала сотрудники спасательной службы не смогли определить фактическое состояние площадей, в которых установлены или не установлены системы противодымной вытяжной и приточной вентиляции. Также ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток, коридоров и вестибюлей меньше, чем предусматривалось в проекте.

– Фактически в торговых зонах арендаторов произведено изменение объемно-планировочных решений: выделены вспомогательные, административно-бытовые и складские помещения. В результате уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты, – указано в материалах дела, которое рассматривается в Арбитражном суде.

После специалисты МЧС провели повторное исследования здания ТРЦ «Радуга». Выяснилось, что увеличение ширины эвакуационных выходов, проходов, лестничных маршей можно рассчитать только после просчета пожарного риска, который станет известен лишь в декабре этого года.

А вот требования по оснащению помещений системой противодымной защиты и обеспечению работоспособности автоматических систем противопожарной защиты исполняются неукоснительно.

– При этом суд соглашается с доводами истца и прокуратуры Кемеровской области о том, что угроза жизни и здоровью неопределенного круга лиц в данном случае подтверждается самой направленностью требований, – отмечается в материалах дела.

Напомним, Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск администрации Кемерова. Он постановил запретить эксплуатацию здания ТРЦ «Радуга» до устранения нарушений требований пожарной безопасности в срок до 1 декабря 2019 года.