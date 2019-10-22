Губернатор Кузбасса поздравил родителей второй в этом году тройни

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пообщался с родителями второй родившейся в этом году тройни и вручил им медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой». Малыши появились на свет в областном перинатальном центре.

Два мальчика и девочка родились в семье Натальи и Валерия Лысенко из Ленинска-Кузнецкого в результате процедуры ЭКО, проведенной в 2018 году в Новокузнецке. Сейчас и 38-летняя мама, и малыши чувствуют себя хорошо. После выписки за ними будет наблюдать работник социальной службы. Также решается вопрос об улучшении жилищных условий семьи.

- Сегодня в Кузбассе созданы все условия для развития детей. Открываются и обновляются детские сады, действуют школы и вузы. Здорово, если таких многодетных семей будет больше! - отметил Цивилев.

Вопросу повышения рождаемости в регионе уделяется большое внимание. Одной из мер является проведение процедуры ЭКО в рамках программы ОМС. И если в прошлом году на эти цели было выделено 865 квот, то в 2019 году запланировано порядка 1 100 таких процедур за счет программы ОМС и бюджета области. При этом средства на 300 процедур выделены дополнительно по решению Сергея Цивилева.

Помимо этого, в 2019 году в Кемерове открылось отделение вспомогательных репродуктивных технологий на базе перинатального центра. Несмотря на то, что процедуру ЭКО проводит несколько медорганизаций, сделать процедуру в госучреждении можно было только в Новокузнецке. Теперь данной услугой охвачены женщины и севера, и юга области.

- Важно, что в Кузбассе отмечается хороший показатель рождаемости по итогам ЭКО. Он составляет 30 процентов, при мировом показателе 38 процентов, - сообщил губернатор.