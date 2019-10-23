2019-10-23T04:57:16+03:00
Общество

11 кузбасских районов поменяют названия

С такой инициативой выступили депутаты
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
11 кузбасских районов поменяют названия11 кузбасских районов поменяют названияФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

11 муниципальных районов в скором времени изменят свои статусы и названия. Они перестанут быть районами и станут округами.

С инициативой о преобразовании выступили Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский районы. Это изменение позволит экономить бюджет, ведь в каждом районе будет единый муниципальный округ, одна администрация, один Совет народных депутатов. У поселений появится возможность участвовать в реализации программ капитального ремонта жилья, расселения аварийных домов, поддержки молодых специалистов. Предполагается, что благодаря изменению статусов в районах будет преобразована система коммунальных услуг, транспортная, цифровая инфраструктура.

- Жизнь в малых городах и селах должна быть комфортной, отвечать современным стандартам и запросам людей. Через год мы будем подводить первые итоги в территориях, ставших округами, сравним с иными муниципалитетами. Уверен, эффект от преобразования районов в округа оправдает все прогнозы, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, в июне 2019 года Топкинский муниципальный район уже изменил статус и стал округом. И уже сейчас можно говорить об экономическом эффекте и новой схеме работы администрации, которые будут ставиться в пример другим будущим округам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Сколько песен спето у твоих костров": сегодня 75 лет исполнилось бы герою, в честь которого назвали Грушинский фестиваль
Валерий Грушин три месяца не дожил до своего 23-летия. Парень погиб, спасая детей на Уде в Иркутской области, а его друзья смогли вписать имя студента в вечность
Новости 24
РСХБ продолжает снижение ставок по ипотечным кредитам для военнослужащих
За неделю в Кузбассе почти 12 тысяч человек заболели ОРВИ
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев стал участником кулинарного шоу
В Новокузнецк привезли подержанные трамваи из Москвы
Худой мужчина в камужфляже пропал в Кузбассе
Двое новокузнечан кувалдой пытались вскрыть банкомат
Россельхозбанк снизил ставки на приобретение жилья под залог имеющейся недвижимости
В Кузбассе экс-начальник отделения ГИБДД присвоил 300 литров служебного бензина
Жителям Кузбасса отключат телевидение
Теплый ноябрь идет в Кузбасс
В семи городах Кузбасса пройдут предпраздничные ярмарки
В Кемерове известный магазин одежды обманул клиентку
В Киселевске пьяный мужчина истязал несовершеннолетнюю жену
Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки
Роспотребнадзор рассказал о запрете использования мобильных телефонов в кузбасских школах