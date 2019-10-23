11 кузбасских районов поменяют названия

11 муниципальных районов в скором времени изменят свои статусы и названия. Они перестанут быть районами и станут округами.

С инициативой о преобразовании выступили Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский районы. Это изменение позволит экономить бюджет, ведь в каждом районе будет единый муниципальный округ, одна администрация, один Совет народных депутатов. У поселений появится возможность участвовать в реализации программ капитального ремонта жилья, расселения аварийных домов, поддержки молодых специалистов. Предполагается, что благодаря изменению статусов в районах будет преобразована система коммунальных услуг, транспортная, цифровая инфраструктура.

- Жизнь в малых городах и селах должна быть комфортной, отвечать современным стандартам и запросам людей. Через год мы будем подводить первые итоги в территориях, ставших округами, сравним с иными муниципалитетами. Уверен, эффект от преобразования районов в округа оправдает все прогнозы, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, в июне 2019 года Топкинский муниципальный район уже изменил статус и стал округом. И уже сейчас можно говорить об экономическом эффекте и новой схеме работы администрации, которые будут ставиться в пример другим будущим округам.