В Кемерово приехал «Королевский цирк»

26 октября в Кемеровском цирке состоится премьера шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». Зрителей ждет грандиозное представление с роскошным реквизитом, авторской музыкой, а также гладиаторским шоу со львами. В течение трех часов более ста артистов будут перевоплощаться в новые и яркие амплуа, поражая гостей техничностью и красотой выступлений.

Свыше двух тысяч оригинальных костюмов, хрустальные люстры, мраморные колонны, стразы и перья предстанут перед взором кемеровской аудитории. Кроме этого, для шоу был спроектирован замок, который почти касается купола цирка. Он будет декорирован бархатом и кристаллами Swarovski.

«Королевский цирк» Гии Эрадзе будет гастролировать в Кемерове с 26 октября по 1 декабря. Премьерные выступления состоятся в эту субботу, в 17.00, а также в воскресенье, в 15.00. Далее представления будут проходить по субботам в 13.00 и 17.00 и воскресеньям в 13.00.