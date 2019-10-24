2019-10-24T08:55:15+03:00
Общество

В Кемерово приехал «Королевский цирк»

Увидеть премьерные представления горожане смогут уже на этой неделе
Фаяз Алекберов
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В Кемерово приехал «Королевский цирк»В Кемерово приехал «Королевский цирк»Фото: Фаяз Алекберов
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26 октября в Кемеровском цирке состоится премьера шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». Зрителей ждет грандиозное представление с роскошным реквизитом, авторской музыкой, а также гладиаторским шоу со львами. В течение трех часов более ста артистов будут перевоплощаться в новые и яркие амплуа, поражая гостей техничностью и красотой выступлений.

Свыше двух тысяч оригинальных костюмов, хрустальные люстры, мраморные колонны, стразы и перья предстанут перед взором кемеровской аудитории. Кроме этого, для шоу был спроектирован замок, который почти касается купола цирка. Он будет декорирован бархатом и кристаллами Swarovski.

«Королевский цирк» Гии Эрадзе будет гастролировать в Кемерове с 26 октября по 1 декабря. Премьерные выступления состоятся в эту субботу, в 17.00, а также в воскресенье, в 15.00. Далее представления будут проходить по субботам в 13.00 и 17.00 и воскресеньям в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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