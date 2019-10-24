Штормовой ветер и снег: кузбассовцев ждут ненастные выходные

В ближайшие дни в Кузбассе ожидается до семи градусов тепла. Правда, погода не будет располагать к прогулкам. Наряду с относительным теплом синоптики прогнозируют штормовой ветер и снег.

В пятницу, 25 октября, днем столбики термометров поднимутся до +1… +6 градусов. Днем ожидаются умеренные и сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорость западного и северо-западного ветра днем составит 12-17 метров в секунду с порывами до 23, а ночью - 7-12 метров в секунду с порывами до 20. Ночью похолодает до -5… 0 градусов.

В субботу будет прохладнее. Воздух прогреется лишь до -2…+3 градусов днем, а ночью температура опустится до -3… -8. Скорость северо-западного и западного ветра будет держаться в тех же пределах. Кроме того, ожидается мокрый снег.

Воскресенье будет по-осеннему теплым днем с максимальной температурой в +7 градусов днем. Западный и юго-западный ветер по-прежнему при порывах будет достигать 23 метров в секунду, а прогулки по улице могут быть некомфортными из-за мокрого снега и дождя. Ночью похолодает до -5 градусов.

Последняя неделя октября начнется со штормового ветра с порывами до 24 метров в секунду и температуры +2… +7 градусов. Днем также будет идти мокрый снег или дождь. Ночью похолодает до -1… -6 градусов, а местами - и до 12 градусов мороза.