Выходные в Кемерове: куда сходить, что посмотреть

Королевский бал, олени и тореадор

Ведем ребенка в цирк

В выходные в Кемерове начинаются представления «Королевского цирка» заслуженного артиста России Гии Эрадзе. Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля.

Гия Эрадзе славится неординарным подходом к цирковому искусству. Его представления - это всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеже - это мини-спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы.

В новом грандиозном шоу зрители побывают на настоящем королевском балу, во время чарующей русской зимы встретятся с оленями, лисами и русскими борзыми, увидят тореадора страстной Испании с горделивыми яками, а у фонтана райского сада посмотрят на уникальных розовых пеликанов и попугаев ара. Но и это далеко не все, что подготовили организаторы. По достоинству оценить все представление можно, только если прийти и увидеть его от начала до конца.

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56

26 октября, начало в 17.00

27 октября, начало в 15.00

Цена билетов: от 800 до 2000 рублей

Выставка «Человек из легенды» рассказывает про нашего земляка Николая Масалова, спасшего немецкую девочку во время взятия БерлинаФото: Лариса МАРУЦАК

Человек из легенды

Идем в музей и знакомимся с историей известного земляка

Выставка «Человек из легенды», представленная сегодня в краеведческим музее, рассказывает про нашего земляка, участника Великой Отечественной войны, Героя Кузбасса Николая Масалова, спасшего немецкую девочку во время взятия Берлина. Его подвиг вдохновил скульптора Евгения Вучетича на создание памятника «Воин-освободитель», олицетворяющего мужество советского солдата. Памятник является заключительной частью триптиха «Меч Победы», посвященного Великой Отечественной войне.

В музее демонстрируются мемориальные предметы: документы, награды, грамоты, личные вещи Николая Масалова, письма от детей из разных стран со словами благодарности за совершенный подвиг.

На выставке для посетителей подготовлена специальная программа: экскурсии, показ фильмов о жизни Николая Масалова, демонстрация презентаций, фотосессии в тематических локациях, мастер-класс по сборке и разборке огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел военной истории)

Притомская набережная, 1а

Вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей, дети до 4 лет бесплатно

«Королева красоты» - это история о двух женщинах, матери и дочери. Они кажутся смешными, вызывают жалость, их отношения трагичны и комичны одновременно.ФОТО: Александр ПАТРИН

Дочки-матери: трагедия или любовь?

Разбираемся в хитросплетениях семейных отношений

Каждая девочка мечтает стать принцессой, каждая женщина хочет быть любимой и желанной - королевой красоты. Об этом одноименный спектакль, который предлагает в эти выходные зрителям Театр для детей и молодежи.

«Королева красоты» - это история о двух женщинах, матери и дочери. Они кажутся смешными, вызывают жалость, их отношения трагичны и комичны одновременно. Темперамент у обеих героинь зашкаливает все мыслимые пределы, поэтому разборки выглядят то фарсом, то настоящим «кухонным боевиком». В ход идут любые средства, от банальных скандалов до демонстрации бумаг из психбольницы. Но поражает их отчаянное желание жить.

«Спектакль очень понравился. Конечно, можно сколько угодно рассуждать о сюжете, говорить о жесткости, а порой даже жестокости, которую мы наблюдаем в пьесе. Но это волшебство, которое творится на сцене, это неописуемо, - написала одна из зрительниц. - Игра актеров потрясающая! Казалось бы, всего четыре человека. У меня было ощущение, что за два часа я пережила целую жизнь…»

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

27 октября, начало в 17.00

Цена билетов: 350 рублей

Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает кемеровчан на фестиваль «Сибирская рукавичка». Зима уже близко, поэтому самое время утепляться!ФОТО: "Томская писаница"

СКОРО

Ай да сибирские рукавички!

Едем в музей-заповедник на теплый праздник

Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает кемеровчан на фестиваль «Сибирская рукавичка». Зима уже близко, поэтому самое время утепляться! Во время праздника гости смогут приобрести вязаные изделия народных умельцев и принять участие в мастер-классах по прядению шерсти, вязанию, валянию и лоскутному шитью. А еще участников ждет конкурс мастеров и дефиле «Вязаная мода». Кроме того, организаторы обещают согреть и расслабить гостей в специальной зоне релакса, а также подарить немало приятных (и теплых сюрпризов).

Кстати, все желающие уже сейчас могут принять участие в оригинальном конкурсе от «Томской писаницы» - в музее решили выбрать обладателя лучшей пары рукавиц. Приглашаются все желающие без ограничений по возрасту! Участники должны заблаговременно, до 31 октября, принести или привезти изделия в офис «Томской писаницы» по адресу: город Кемерово, улица Томская, 5а. Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Самая красивая пара рукавиц», «Мини-рукавички», «Рукавица ХХХL», «Самая оригинальная пара рукавиц». Самое главное - рукавички должны быть сделаны своими руками. Они могут быть выполнены в следующих техниках: вязание, лоскутное шитье, аппликация, валяние. Ну а победителя определят на фестивале путем народного голосования.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

3 ноября, начало в 13.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей