2019-10-25T09:17:58+03:00
Общество

Кузбасс вернет в федеральный бюджет 373,5 миллиона рублей

Это придется сделать из-за отсутствия результатов экспертизы для реализации нацпроекта «Здравоохранение»
Яна ПОПОВА
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Кузбасс вернет в федеральный бюджет 373,5 миллиона рублейКузбасс вернет в федеральный бюджет 373,5 миллиона рублейФото: Екатерина РОМАНОВА
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Власти Кузбасса возвратят в федеральный бюджет 373,5 миллиона рублей. Они не предоставили результаты экспертиз, необходимые для реализации нацпроекта «Здравоохранение» - достраивания комплекса многопрофильной больницы в Междуреченске.

Так, в Кемеровской области уже идет строительство комплекса городской многопрофильной больницы в Междуреченске. В смете указано: стоимость реализации проекта 1 миллиард 928 миллионов рублей.

- В 2019 году предусмотрено 450 миллионов рублей, и в том числе из федерального бюджета - 373,5 миллиона. Фактически на 1 октября не освоено ни копейки из этих предусмотренных денег, - цитирует слова директора финансово-экономического департамента Минздрава РФ Натальи Сибиряковой ТАСС.

Также она сообщила, что правительство региона предложило перенести средства на 2020 год. Однако Минздрав инициативу не поддержал. Все полученные деньги вернут в федеральный бюджет в этом году.

Замгубернатора Кузбасса по вопросам здравоохранения Елена Малышева, в свою очередь, заметила, что строительство объекта все равно продолжается.

- Для обеспечения безопасности проектируемого объекта нужно учитывать прогноз значения сейсмичности и площадки строительства. Сейчас он составляет семь баллов. Ранее в проектной документации была заложена оценка шесть баллов. Мы вынуждены ждать результаты экспертизы, по которой примем решение: все-таки это будет шесть или семь баллов, - поясняет Елена Малышева.

Отметим, при формировании бюджета 2021-2023 годов средства могут быть снова выделены, если будет заключен контракт и начнется строительство объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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