Морозов нет, а жалобы уже поступают: Сергей Цивилев взял на контроль проблемы с отоплением в Кузбассе

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев взял на контроль проблемы с отоплением в регионе. Мониторинг территорий будет проводиться ежедневно.

- Еще не наступили морозы, а я уже получаю жалобы жителей на холодные батареи, - написал глава региона в своем официальном аккаунте в Instagram. - Поручил главам городов и районов ежедневно докладывать мне обстановку с отоплением.

Сложнее всего по-прежнему дело обстоит в Юрге – отсюда поступило больше всего обращений. Напомним, что еще в октябре Сергей Цивилев побывал на местной ТЭЦ, где выявлено множество нарушений, в том числе, задержка сотрудникам зарплаты и наличие некачественного угля из старых запасов. Сейчас вопросы постепенно решаются: завезена первая партия качественного топлива, а до 1 ноября по договоренности с собственниками должен быть погашен долг перед сотрудниками по зарплате. Сейчас в Юрге глава города Алексей Фомин проводит совещание с руководством ТЭЦ по всем этим вопросам, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Также он отметил, что по сравнению с прошлым годом в целом ситуация с отоплением улучшилась. В частности, хорошо подготовились Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский и Таштагольский районы.

-Еще раз обращаюсь к главам территорий с настоятельной просьбой взять под личный контроль ситуацию с отоплением. Напоминаю об ответственности, которую каждый из вас несет перед жителями, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Кузбассовцы должны жить в тепле!