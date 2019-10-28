2019-10-28T20:22:17+03:00
Общество

Зимой на дороги области выйдет две тысячи спецмашин на борьбу со снегом

Губернатор призвал в первую очередь очищать дороги и дворы
Екатерина РОМАНОВА
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Зимой на дороги области выйдет две тысячи спецмашин на борьбу со снегом. ФОТО: пресс-служба АКОЗимой на дороги области выйдет две тысячи спецмашин на борьбу со снегом. ФОТО: пресс-служба АКО
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Зима еще не вступила в права, а власти региона уже готовятся к снегопадам. Так, Сергей Цивилев призвал коммунальщиков не допускать, чтобы дороги и дворы были засыпаны снегом.

Губернатор Кузбасса провел рабочее совещание а начальником областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олегом Ивлевым. Главной темой разговора была готовность дорожников к зиме.

Уже сейчас проверена готовность снегоуборочной техники к работе, а дорожные предприятия и управляющие компании выводят специалистов на уборку снега – там, где это необходимо. 58 единиц снегоуборочной техники очищали дороги от выпавшего снега в минувшие выходные, а когда наступит зима, на областных трассах число машин увеличится до 300. Всего же в регионе ежедневно на борьбу со снегом выйдет до одной тысячи машин в сутки, а во время снегопадов - до двух тысяч, - об это сообщил Олег Ивлев.

- Ваша задача — обеспечить готовность специалистов устранять снежные завалы в любое время суток, иметь графики круглосуточного дежурства дорожных служб на случай обильного выпадения снега, закрепить ответственных сотрудников, — поручил Сергей Цивилев.

Также губернатор отметил, что особое внимание коммунальщики должны обратить на очистку маршрутов общественного транспорта и подходы к социальным объектам. К слову, в более снежном Таштаголе уже работают более 40 единиц спецтехники. Здесь зима начинается чуть раньше, и специалисты занимаются уборкой снега и наледи с дорог и тротуаров, посыпкой противогололедными материалами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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