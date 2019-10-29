«Большие гастроли» посетили Кемерово

Масштабная Федеральная программа «Большие гастроли» берет свое начало с 2014 года, когда был создан Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности. Одно из главных направлений проекта - это поддержка русскоязычных театров стран ближайшего зарубежья.

-Что касается Беларуси и Казахстана, у них все несколько проще, - отмечает Наталия Афанасьева, куратор гастрольных программ Федеральной поддержки гастрольной деятельности при Министерстве культуры РФ, - а в Грузии, например, или Таджикистане, русский театр теряет свои позиции, и для них жизненно важно приезжать в Россию, показывать свои спектакли, напитываться русской культурой, русской средой, русским духом.

Тем самым программа также дает возможность театрам из России расширить свой сценический опыт, а зрители в регионах открывают для себя многие незнакомые имена зарубежных актеров и режиссеров.

-Наверное, секрет успеха этой программы в том, что в ней работают влюбленные в это дело люди, потому что такого неформального подхода к своему делу не встретишь нигде, - говорит Сергей Ковальчик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. М. Горького. – Поэтому мы очень рады, что с помощью «Больших гастролей» мы ездим, это незабываемые минуты для театра, это контакт с новым зрителем, знакомство с российскими городами.

По словам Наталии Афанасьевой, куратора гастрольных программ, гастроли перестали быть одноразовыми. Они приобрели полномасштабный системный характер, что очень правильно и необходимо театру, так как без гастролей театр не будет театром.

НАДТ имени Максима Горького познакомит зрителей с двумя зрелищными репертуарными спектаклями. Один из них состоялся 28 октября – это спектакль «Пане Коханку» Андрея Курейчика. А 29 октября в 18.30 зрители увидят комедию Дэвида Кристнера «Знойные мамочки». Организаторы утверждают, что спектакли никого не оставят равнодушными.