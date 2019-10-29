«Ночь искусств-2019» в Кемерове: программа мероприятия, куда сходить и что посмотреть

3 ноября Кемерово присоединится к акции «Ночь искусств-2019». Музеи и театры, библиотеки и киноклубы организуют множество интересных мероприятий, на которые пригласят писателей, музыкантов, актеров и художников. О самых интересных событиях читайте в нашей афише.

Волшебный мир библиотеки

Участие в «Ночи искусств» для областной библиотеки имени Федорова давно стало доброй традицией. В этом году посетителей акции ждут разнообразные выставки, кинопоказы, лекции, мастер-классы, боди-арт, конкурсы и многое другое.

Так, в воскресный вечер в библиотеке можно будет посмотреть не только уже существующие, но и новые комплексные выставки. Одна из них посвящена грядущему празднованию 75-летия Победы и представит уникальные периодические издания 40-х годов прошлого столетия, а на второй можно будет не только увидеть множество макетов оружия, но и принять участие в мастер-классе по сборке автомата. Отдельного внимания заслуживает выставка репродукций картин «Земля и небо Алексея Леонова», посвященная памяти нашего выдающегося земляка-космонавта. Про него же в конференц-зале библиотеки покажут документальные фильмы, созданные журналистом, кинооператором Юрием Светлаковым.

В читальном зале библиотеки в «Ночь искусств» будет работать «Православная гостиная», а в Федоровском зале состоится концерт «Мы вместе!». На площадке «Театр танца» в Витражном зале библиотеки танцевальное искусство представят творческие студии города. В импровизированном кинозале «Ударник» будут демонстрироваться художественные фильмы советской эпохи и пройдет интерактивная викторина-путешествие «Квартира на улице Дзержинского, 19». На музейной галерее библиотеки будет работать площадка настольных игр «Хромой Мипл», в помещении городского абонемента - детская комната «В гостях у сказки». А в читальном зале регионального центра Президентской библиотеки пройдет интерактивная интеллектуальная игра «Лабиринт истории», победители которой получат призы от партнеров библиотеки.

Изюминкой программы станет конкурс «#ночьвфедоровке», условия которого организаторы озвучат при открытии «Ночи искусств».

Областная библиотека

ул. Дзержинского, 19

3 ноября, с 18.00 до 23.00

Вход свободный

В рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Кузбасскино» организует для кемеровчан и гостей города нон-стоп показы российского киноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кино в режиме нон-стоп

В рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Кузбасскино» организует для кемеровчан и гостей города нон-стоп показы российского кино. Главная цель - привлечь внимание к отечественному кинематографу. А посмотреть такое точно стоит. Гостям киноцентра представят драматический фильм режиссера Дмитрия Суворова «Первые», который повествует о подвиге и любви супругов Прончищевых - полярных исследователей Арктики в составе Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции. Еще две ленты, которые значатся в программе вечера, - фильм-катастрофа на реальных событиях «Ледокол» и российско-китайская комедия «Как я стал русским».

Кузбасскино

пр. Советский, 4

3 ноября, с 18.00 до 0.00

Вход свободный

В рамках акции «Ночь искусств» в Музыкальном театре Кузбасса в центре окажется культура солнечной ИталииФото: Михаил ФРОЛОВ

Здравствуй, солнечная Италия!

В рамках акции «Ночь искусств» в Музыкальном театре Кузбасса в центре окажется культура солнечной Италии. Гостей мероприятия ждут сюрпризы из Венецианского квеста-карнавала «113 друзей Сен-Жермена». Постоянный партнер театра Кемеровский областной художественный колледж представит выставку живописных работ члена Союза художников России Евгении Юмановой, а также выставку художественной керамики студентов колледжа. Одновременно будут проводиться три мастер-класса: по изготовлению карнавальных тосканских и венецианских масок, открыток «Вернись в Сорренто» и праздничных бутоньерок. Мастер-класс по сценической речи проведет Инна Бервено, основатель и преподаватель Театральной школы для взрослых «Сцена». Будет организована тематическая фотозона с участием артистов хора.

Также в этот вечер зрителей ждет музыкальная программа вечера «Вернись в Сорренто» в исполнении Губернаторского хора «Утро» и солиста театра, заслуженного артиста России Константина Голубятникова.

Музыкальный театр

пр. Советский, 52

3 ноября, с 20.30 до 23.00

Цена билетов: 300 рублей

Во время праздника гости смогут узнать секреты хранения музейных предметов, увидеть, как работает реставратор, послушать лекцию от искусствоведа о комплектовании коллекции, а также принять участие в мастер-классах по рисованиюФото: Сергей ГАПОН

Музейное закулисье

В этом году Кемеровский музей ИЗО в рамках акции подготовил увлекательную интерактивную программу «Закулисье», которая перенесет участников в мир аристократии и времена пышных балов. На входе в музей зрителей будут встречать придворные в исторических костюмах, а в фойе все желающие на крыльце смогут принять участие в мастер-классах по старинным и народным танцам.

Также во время праздника гости смогут узнать секреты хранения музейных предметов, увидеть, как работает реставратор, послушать лекцию от искусствоведа о комплектовании коллекции, а также принять участие в мастер-классах по рисованию в креативных техниках: эбру, флюид-арт, фризлайт.

На протяжении всего вечера сотрудники музея будут проводить экскурсии по выставке «История в лицах» из фондов музея, посвященной 50-летию музея. Молодые художники будут создавать копии картин, а признанные художники расскажут о своем творчестве.

Музей ИЗО

пр. Советский, 48

3 ноября, с 19.00 до 0.00

Цена билетов: от 250 до 450 рублей