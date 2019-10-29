Редкое животное поймали фотоловушки в кузбасском заповеднике

В фотоловушки заповедника «Кузнецкий Алатау» попало редкое животное. Его снимки специалисты.

Камеры для наблюдений за местной фауной в заповеднике действуют уже не первый год, и порой они показывают немало интересного. Кадры, с фотоловушек, установленных на разных ландшафтах, сотрудники снимают несколько раз в год. Последний рейд за снимками прошел по северной части заповедника, где находится бассейн реки Кия.

В этот раз в объективы попалось сразу несколько видом животных – семейство косуль с детенышем-сеголетком, у которого на спине еще не сошли пятнышки, бурый медведь, бобры, собирающие материал для постройки плотины.

Помимо боров на запруде удалось запечатлеть визит редкого для Кузбасса зверя –речную выдру. Это первое официально подтверждение того, что выдры действительно живут в заповеднике – ранее здесь находили только ее следы. Отметим, что зверек занесен в Красную книгу Кемеровской области.

-Причиной этому служит загрязнение рек, обеднение рыбных запасов и другое антропогенное воздействие, - отметил сотрудник пресс-службы заповедника Алексей Самуленков.

Поразило специалистов и то, что выдра отлично ужилась в одном водоеме с бобрами. В целом взаимоотношения этих двух видов оценивают от нейтральных до хищнических.

-Нами не фиксировались случаи охоты выдр на бобров, при этом почти в 100 процентах случаев встречи следов выдры у бобровых поселений приходились на «холодное» время года, с начала ледостава, - отметил директор по научно-исследовательской работе заповедника Иван Треньков. - Возможно, сезонные изменения погоды вносят свою лепту в отношения этих видов.