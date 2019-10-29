Разрез компании «СУЭК-Кузбасс» досрочно встретил производственный новый год

Это самое молодое угледобывающее предприятие компании, введенное в эксплуатацию в апреле 2018 года с промышленными запасами 18 миллионов тонн. И уже в первый неполный год коллектив сумел выдать на-гора 1,2 миллиона тонн угля экспортного качества. В текущем году предприятие вышло на стабильный ежемесячный режим добычи 150 и более тысяч тонн, что позволило с опережением более чем на два месяца выполнить годовую производственную программу.

Во многом успехи разреза «Заречный-Северный» связаны с реализацией масштабной инвестиционной программы. В общей сложности за последние три года в оснащение предприятия СУЭК вложила 1,5 миллиарда рублей. Сегодня на разрезе работают самые современные экскаваторы Komatsu РС-4000, PC-2000 и РС-1250, Hitachi ЕХ-1900 и ЕХ-1200. Используются буровые станки DML1200/110, бульдозеры LIEBHERR PR776, погрузчики Komatsu WA-600 и Volvo L350H. Введена дробильно-сортировочная установка «METSO NW1213» с проектной мощностью 2,6 млн. тонн. Для орошения технологических дорог в летний период и посыпки в зимний приобретена комбинированная дорожная машина ПЩК на базе БелАЗ-7547.

«Достигнутые производственные результаты стали возможны благодаря слаженной работе коллектива предприятий, и, конечно, стабильному финансированию СУЭК инвестиционных программ развития, - отмечает директор директора «Разрезоуправления СУЭК-Кузбасс» Александра Кацубин. – Создаются все условия для выполнения самых высоких производственных задач, и мы стараемся этому соответствовать».