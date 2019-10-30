Из-за ремонта на Металлургов новокузнецкий транспорт будет ездить по-другому

С 5 по 23 ноября в Новокузнецке изменится схема движения по проспекту Металлургов. В течение этого времени будет перекрыта часть проспекта от улицы Кирова до Пионерского проспекта.

Автобусы и троллейбусы в течение всего времени ремонта, который будет проходить в ноябре, будут передвигаться по временной схеме. Предполагается, что на части проспекта Кузнецкстроевского будет выделена полоса для общественного транспорта, а в районе дома № 29 по проспекту Металлургов (пересечение с улицей Кирова в сторону вокзала) будет организована временная остановка.

На первом этапе проведения работ по реконструкции проспекта Металлургов изменения коснутся следующих маршрутов:

Троллейбусный маршруты

№ 1 по временному маршруту : Октябрьский - вокзал - Театр металлургов - Ярославская в прямом и обратном направлении по Курако;

№ 6 по временному маршруту: левый берег - ГИБДД - Театр металлургов -вокзал - левый берег по Курако;

№ 6а: левый берег - вокзал - Театр металлургов - ГИБДД - левый берег по Курако.

Автобусные маршруты: № 7, № 81

«Молодость Запсиба» - вокзал: Металлургов - Орджоникидзе - Кузнецкстроевский - Кирова - Металлургов - Кутузова - Курако;

Вокзал - «Молодость Запсиба»: Металлургов - Кирова - Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Металлургов.

№ 80а

Вокзал - «Молодость Запсиба»: Бардина - Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Металлургов;

«Молодость Запсиба» - вокзал: Металлургов - Орджоникидзе - Кузнецкстроевский - Бардина - Кутузова - Курако.

№ 54

В сторону Телецентра (вокзала): с Музейной по Курако;

В сторону Нижней колонии (площадь Побед): Курако - Музейная

№ 53, № 57

В сторону вокзала: Рудокопровая - Курако;

В сторону площади Побед: Курако - Музейная - Рудокопровая.

№ 15, № 35, №35а, № 88

В сторону вокзала: Металлургов - Орджоникидзе - Кузнецкстроевский - Кирова - Металлургов

В сторону Заводского района: Металлургов - Кирова - Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Металлургов

№ 47, № 47а

В сторону Заводского района: Кирова - Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Металлургов;

В сторону Орджоникидзевского района: Металлургов - Орджоникидзе - Кузнецкстроевский - Кирова.

№ 62, № 62а

В сторону улицы Лизы Чайкиной: вокзал - Металлургов - Кирова - Кузнецкстроевский;

В сторону левого берега: Кузнецкстроевский - Кирова - Металлургов - вокзал.

№ 90

В сторону Космонавтов: Курако - Театральный проезд - Орджоникидзе - Металлургов;

В сторону вокзала: Металлургов - Орджоникидзе - переулок Майский - Музейная - Курако.

№ 94

В сторону Космонавтов: Кирова - Тольятти - Ермакова - Павловского - Ноградская и далее по маршруту;

В сторону левого берега: Ноградская - Павловского - Ермакова - Тольятти - Кирова.

№ 345

Остановка «Ярославская»: Кирова - Курако - проезд Театральный - Орджоникидзе - Металлургов - Строителей - далее по маршруту;

Абашево: Строителей - площадь Побед - Курако - Кирова - далее по маршруту.

- Приносим свои извинения за доставленные неудобства! Дополнительную информацию о движении общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии единой диспетчерской службы МКУ ЦДС: 740-195, - отметили в пресс-службе УТиС города Новокузнецка.

Все транспортные схемы можно посмотреть здесь.