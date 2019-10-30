Из-за ремонта на Металлургов новокузнецкий транспорт будет ездить по-другому
С 5 по 23 ноября в Новокузнецке изменится схема движения по проспекту Металлургов. В течение этого времени будет перекрыта часть проспекта от улицы Кирова до Пионерского проспекта.
Автобусы и троллейбусы в течение всего времени ремонта, который будет проходить в ноябре, будут передвигаться по временной схеме. Предполагается, что на части проспекта Кузнецкстроевского будет выделена полоса для общественного транспорта, а в районе дома № 29 по проспекту Металлургов (пересечение с улицей Кирова в сторону вокзала) будет организована временная остановка.
На первом этапе проведения работ по реконструкции проспекта Металлургов изменения коснутся следующих маршрутов:
Троллейбусный маршруты
№ 1 по временному маршруту : Октябрьский - вокзал - Театр металлургов - Ярославская в прямом и обратном направлении по Курако;
№ 6 по временному маршруту: левый берег - ГИБДД - Театр металлургов -вокзал - левый берег по Курако;
№ 6а: левый берег - вокзал - Театр металлургов - ГИБДД - левый берег по Курако.
Автобусные маршруты: № 7, № 81
«Молодость Запсиба» - вокзал: Металлургов - Орджоникидзе - Кузнецкстроевский - Кирова - Металлургов - Кутузова - Курако;
Вокзал - «Молодость Запсиба»: Металлургов - Кирова - Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Металлургов.
№ 80а
Вокзал - «Молодость Запсиба»: Бардина - Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Металлургов;
«Молодость Запсиба» - вокзал: Металлургов - Орджоникидзе - Кузнецкстроевский - Бардина - Кутузова - Курако.
№ 54
В сторону Телецентра (вокзала): с Музейной по Курако;
В сторону Нижней колонии (площадь Побед): Курако - Музейная
№ 53, № 57
В сторону вокзала: Рудокопровая - Курако;
В сторону площади Побед: Курако - Музейная - Рудокопровая.
№ 15, № 35, №35а, № 88
В сторону вокзала: Металлургов - Орджоникидзе - Кузнецкстроевский - Кирова - Металлургов
В сторону Заводского района: Металлургов - Кирова - Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Металлургов
№ 47, № 47а
В сторону Заводского района: Кирова - Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Металлургов;
В сторону Орджоникидзевского района: Металлургов - Орджоникидзе - Кузнецкстроевский - Кирова.
№ 62, № 62а
В сторону улицы Лизы Чайкиной: вокзал - Металлургов - Кирова - Кузнецкстроевский;
В сторону левого берега: Кузнецкстроевский - Кирова - Металлургов - вокзал.
№ 90
В сторону Космонавтов: Курако - Театральный проезд - Орджоникидзе - Металлургов;
В сторону вокзала: Металлургов - Орджоникидзе - переулок Майский - Музейная - Курако.
№ 94
В сторону Космонавтов: Кирова - Тольятти - Ермакова - Павловского - Ноградская и далее по маршруту;
В сторону левого берега: Ноградская - Павловского - Ермакова - Тольятти - Кирова.
№ 345
Остановка «Ярославская»: Кирова - Курако - проезд Театральный - Орджоникидзе - Металлургов - Строителей - далее по маршруту;
Абашево: Строителей - площадь Побед - Курако - Кирова - далее по маршруту.
- Приносим свои извинения за доставленные неудобства! Дополнительную информацию о движении общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии единой диспетчерской службы МКУ ЦДС: 740-195, - отметили в пресс-службе УТиС города Новокузнецка.
Все транспортные схемы можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU