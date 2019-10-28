Что хотел сказать режиссер и как себя чувствуют актеры

В Кемерове завершился фестиваль «Кузбасс Fest-театр здесь», членом жюри которого была известный петербурский фольклорист, почетный член жюри «Золотой Маски», театровед Анна Некрылова. В чем особенности современного провинциального театрального искусства и что изменилось с начала века – на эти вопросы корреспондента ответила наша именитая гостья.

- Каковы ваши первые впечатления о спектаклях конкурсантов фестиваля?

- Впечатления хорошие, это и замечательная организация фестиваля, и его многообразие, и разнообразие жанров… Коллективы сильные, но мне не хотелось бы бежать впереди паровоза. Мы в жюри оцениваем серьёзно, это не какой-то пустяк. Жюри не может оценивать по критериям «понравилось, не понравилось». Это большая работа. Необходимо понять, что хотел сказать режиссёр, как себя в спектакле чувствуют актеры. Это очень интересно. Когда мы говорим об оценке выступления, необходимо искать точку зрения и чтобы ее доказать "почему я так считаю ". И затем согласиться или нет с остальными членами жюри, чтобы увидеть другие стороны. Мне это нравится тем, что это живой процесс, можно разговаривать. Это возбуждает голову.

В Кемерове прошел театральный фестиваль

- В чем профессиональные различия артистов из центральной части России и сибирских ?

- Что касается кукольного театра, здесь не сильно большие различия. Половина актёров и режиссёров это наши выпускники, ленинградские и московские. Кукольный театр очень плотно связан между собой. Очень многое зависит от видения режиссёра, от его таланта, какая у него труппа, насколько верят ему. Поэтому я могу сказать что разницы здесь особой нет.

- Как изменился театр в 21 веке?

- Время меняется, взгляды меняются. Одни технические средства чего только стоят! Посмотрите, куда продвинулось кино, экранное искусство. Не нужны декорации, люди научились творить волшебство на компьютерах. Но техника должна быть смысловая. Так же увеличилось количество кукол. Просто раньше была только тростевая кукла и она же была главенствующей. Где-то были бедные артисты, которые петрушками играли. Потом появились настольные. А теперь столько всего… Не успеваешь следить за всем, это и марионетки и механические и синтетические способы управления куклами... Если брать самих актёров, то раньше они говорили детскими голосами и прятались за ширмой, сейчас же они вышли на сцену . Актёры начали играть. Появились взаимоотношения человека и куклы... а это философия. Такой способ взаимодействия идёт ещё от Древнего Востока и из античности. Что есть человек, что есть живое и подлинное? И как в кукле может отразиться твой характер? Всё эти сложности даны современному театру. Также нынешний театр может позволить себе репертуар, вчера только единицы могли себе это позволить. Боккаччо, Салтыков-Щедрин, Гоголь... И многое другое. Все это научился играть современный кукольный театр. Но это так же заслуга прошлого века.

В Кемерове прошел театральный фестиваль

- Понравился ли Вам наш город?

- Кемерово чудесный город. Жаль пока еще не все успели повидать. Кемерово уютный, чистый город. Люди очень вежливые. Хотелось бы еще походить по магазинам, я это очень люблю.