133 кузбасские семьи в один день обрели собственное жилье

В новом доме на улице Нахимова, 262б, что в Рудничном районе Кемерова, сегодня шумно. Сразу 133 семьи получили здесь квартиры по нацпроекту, федеральным и кузбасским жилищным программам.

Ключи новоселам вручал первый замгубернатора Вячеслав Телегин. Среди тех, кто получил квартиры, 29 семей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 квартиры - инвалиды и ветераны боевых действий. Еще 18 квартир передали переселенцам из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», 10 ключей от жилья вручили жителям подработанных территорий шахт в рамках программы ГУРШ. Также новоселами стали 25 семей, получивших жилищные займы и соцвыплату за счет средств регионального бюджета, и 48 семей социальных категорий граждан, чьи права на жилье установлены законодательством Кемеровской области.

К слову, сам дом построен из железобетонных панелей, снаружи утеплен с применением технологии мокрого фасада. В здании имеется тепловой пункт, который учитывает общий расход тепловой энергии, а это помогает тепло- и энергосбережению дома. Для удобства жильцов лестничные площадки в подъездах широкие, а также имеются грузопассажирские лифты и откидные пандусы.

- В квартирах с отделкой под ключ установлены пластиковые окна, металлические двери, современная сантехника, отопительная система, приборы учета энерго-, водоресурсов, - сообщает пресс-служба областной администрации. - Для безопасности и комфорта жилые помещения оснащены вентиляционными клапанами, противопожарными датчиками и пожарными рукавами.

Напомним, для решения социально значимой задачи по поручению губернатора Сергея Цивилева в 2019 году финансирование из областного бюджета на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем увеличено почти в 3,5 раза. Общая сумма составила порядка 1,6 миллиарда рублей. При этом 1,2 миллиарда направлено из регионального бюджета, а 399,5 миллиона - из федерального. Этой суммы достаточно для строительства более 1300 новых благоустроенных квартир.

Для сравнения, за 2018 год из средств федерального и областного бюджетов было направлено чуть более 750 миллионов рублей, жилье получили 805 сирот. Кроме того, возобновлена федеральная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На реализацию направлено 1,7 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. На сегодня в Кузбассе расселено 548 семей.