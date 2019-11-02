В Кузбассе прошел «Большой этнографический диктант»

Утром 1 ноября жители Кузбасса поучаствовали в просветительской акции «Большой этнографический диктант» - по всему региону было организовано более 17 точек проведения мероприятия, в котором абсолютно любой желающий мог узнать, насколько хорошо он знает культуру народов России и Кузбасса.

Только на базе Кемеровского государственного университета участие в акции приняло около трехсот человек. В числе них были школьники, студенты, родители, а также написать диктант решились члены Совета народных депутатов

- Хотелось поблагодарить всех, в первую очередь, за неравнодушие к истории России и Кузбасса. Через несколько дней мы будем отмечать новый праздник – День народного единства. Наверное, единство невозможно создать искусственно – оно создается, когда мы знаем свои корни и укрепляем духовные связи с поколениями. Сегодняшняя акция - это замечательный того, как важно знать и любить свою историю, - поделился заместитель председателя областного совета народных депутатов Юрий Скворцов.

В диктанте было тридцать вопросов посвященных этнографии России, 10 из них были посвящены исключительно культуре народов Кузбасса, но, как гордо заметили некоторые написавшие, в блоке вопросов общероссийского уровня появился вопрос о Горной Шории.

- Участие в таком диктанте очень интересный опыт, 100 баллов я точно не набрал, но желание заполнить пробелы в знаниях появилось, - поделился один из участников диктанта.

Акция «Большой этнографический диктант» проходит по всей России уже четвертый год подряд и с каждым разом набирает все большее количество желающих проверить свои знания. На написание тридцати вопросов дается 45 минут, но многие справлялись и тридцать и за двадцать минут, что показывает, насколько глубоко люди погружены в культуру родной страны.

- Диктант на 100 процентов помогает отследить уровень этнографической грамотности, так как в нем отражены различные аспекты истории, культуры и традиций различных народов нашей многонациональной страны. Участники диктанта могут получить электронный сертификат, но в первую очередь, это возможность для себя – узнать, насколько ты знаком с народами России и как хорошо ты в этом ориентируешься. Я думаю, это просто интересно любому жителю нашей области, - рассказала Ольга Шишкина, координатор диктанта на базе КемГУ, заместитель директора по научной работе Института истории и международных отношений.

Также отметим, что «Большой этнографический диктант» приурочен ко Дню народного единства, а результаты тестирования будут оглашены 12 декабря.