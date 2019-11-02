2019-11-02T08:56:35+03:00
Общество

В Кузбассе прошел «Большой этнографический диктант»

Проверить уровень своей культурной грамотности смог любой желающий
Илья НЕКРАСОВ
Поделиться:
В Кузбассе прошел «Большой этнографический диктант».ФОТО: Илья НЕКРАСОВВ Кузбассе прошел «Большой этнографический диктант».ФОТО: Илья НЕКРАСОВ
Изменить размер текста:

Утром 1 ноября жители Кузбасса поучаствовали в просветительской акции «Большой этнографический диктант» - по всему региону было организовано более 17 точек проведения мероприятия, в котором абсолютно любой желающий мог узнать, насколько хорошо он знает культуру народов России и Кузбасса.

Только на базе Кемеровского государственного университета участие в акции приняло около трехсот человек. В числе них были школьники, студенты, родители, а также написать диктант решились члены Совета народных депутатов

- Хотелось поблагодарить всех, в первую очередь, за неравнодушие к истории России и Кузбасса. Через несколько дней мы будем отмечать новый праздник – День народного единства. Наверное, единство невозможно создать искусственно – оно создается, когда мы знаем свои корни и укрепляем духовные связи с поколениями. Сегодняшняя акция - это замечательный того, как важно знать и любить свою историю, - поделился заместитель председателя областного совета народных депутатов Юрий Скворцов.

В диктанте было тридцать вопросов посвященных этнографии России, 10 из них были посвящены исключительно культуре народов Кузбасса, но, как гордо заметили некоторые написавшие, в блоке вопросов общероссийского уровня появился вопрос о Горной Шории.

- Участие в таком диктанте очень интересный опыт, 100 баллов я точно не набрал, но желание заполнить пробелы в знаниях появилось, - поделился один из участников диктанта.

Акция «Большой этнографический диктант» проходит по всей России уже четвертый год подряд и с каждым разом набирает все большее количество желающих проверить свои знания. На написание тридцати вопросов дается 45 минут, но многие справлялись и тридцать и за двадцать минут, что показывает, насколько глубоко люди погружены в культуру родной страны.

- Диктант на 100 процентов помогает отследить уровень этнографической грамотности, так как в нем отражены различные аспекты истории, культуры и традиций различных народов нашей многонациональной страны. Участники диктанта могут получить электронный сертификат, но в первую очередь, это возможность для себя – узнать, насколько ты знаком с народами России и как хорошо ты в этом ориентируешься. Я думаю, это просто интересно любому жителю нашей области, - рассказала Ольга Шишкина, координатор диктанта на базе КемГУ, заместитель директора по научной работе Института истории и международных отношений.

Также отметим, что «Большой этнографический диктант» приурочен ко Дню народного единства, а результаты тестирования будут оглашены 12 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я почти похитила ребенка!»: корреспондент «КП» проверила, насколько безопасны садики Новосибирска
После трагедии в Нарьян-Маре родительские чаты не умолкают. Мамы переживают, что на территорию садика может проникнуть любой псих. Отчасти это оказалось правдой [эксперимент «КП»]
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Новости 24
Пьяный кемеровчанин набросился на вахтера с отверткой из-за замечания
В Кировском районе Кемерова произошел страшный пожар
Более 1000 полицейских будут обеспечивать порядок на День народного единства в Кузбассе
В Кузбассе лже-прокуроры просят жителей купить им дорогой алкоголь и перечислить деньги
В Кузбассе трое угонщиков сожгли автомобиль ради давней мечты
Что будет с бассейном «Лазурный»: Илья Середюк отвечает на вопросы кемеровчан
В Новокузнецке перекроют движение на проспекте Архитекторов
Жительница Кузбасса оплатила свой фуршет чужой картой
Young Old: Россельхозбанк проведет в Москве масштабный фестиваль для «новых старших», призванный сделать их счастливее
Нападение на дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попало на видео
В Кузбассе объем загрязненных сточных вод на предприятиях снизился на 40 процентов
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего экс-главы Киселевска
Кемеровчанин выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей
Ждите ответа: родителям юных спортсменов пообещали рассказать о судьбе кемеровского бассейна "Лазурный"
В Ленинском районе Кемерова построят новый торговый центр
В Кемерове горело общежитие КузГТУ
Кузбассовец пытался устроиться на опасную работу с поддельной медсправкой
У кузбассовца нашли почти килограмм синтетических наркотиков
В Кузбассе закрыли часть помещений школы из-за радиации
Прекращены поиски пропавших в Таштагольском районе рыбаков
Следком назвал версии убийства экс-главы Киселевска
В Кузбассе из-за нарушений изъяли из оборота 2119 килограммов овощей и фруктов
Следком раскрыл обстоятельства убийства бывшего мэра Киселевска
Убийство бывшего мэра Киселевска: появилось видео с места преступления
Синоптики рассказали, когда в Кузбассе выпадет снег
В Новокузнецке полицейские задержали вора-сладкоежку
Между СИЗО и собором: в Новокузнецке открылся новый ресторан
Мужчина и женщина совершили в Кемерове дерзкое преступление
18-летний парень уговорил младшего родственника на преступление