Кемеровский бассейн «Лазурный» не откроют в ноябре

Кемеровский бассейн «Лазурный» в ноябре не откроется. Это стало понятно в ходе встречи мэра города Ильи Середюка и владельца бассейна с инициативной группой родителей юных пловцов.

Как стало известно, для того, чтобы бассейн вновь открылся, необходимо провести два комплекса работ – усиление чаши, в которой на момент закрытия объекта уже было обнаружено 125 протечек, и ее гидроизоляцию. И если по первому виду работ уже проведен тендер и выбран подрядчик, то второй проект получен только на днях и недоработки по нему еще будут согласовываться.

-За 2-3 недели должно завершиться согласование и мы уже будем понимать сроки завершения работ, - говорит собственник спортивного объекта Игорь Лукин. – Но выполнить мы должны будем оба проекта. Если мы просто усилим чашу, но не устраним протечки, то вся работа пойдет насмарку.

Примерная сумма, в которую Игорь Лукин оценил реконструкцию бассейна, составляет 150 миллионов рублей – сюда входит не только усиление чаши и гидроизоляция бассейна, но и другие сопутствующие работы, такие как реконструкция систем вентиляции, очистки воды, аэрации, подогрева и др. Такие деньги предприятие заплатить не готово.

Кемеровские власти предложили свой алгоритм выхода из сложившейся ситуации.

-На первом этапе нам необходимо дождаться согласования всех проектов, чтобы четко понимать, какая именно сумма понадобится на ремонт бассейна, - отметил Илья Середюк. – Далее нужно выделить из нее ту часть, которая необходима именно на проведение работ, обеспечивающих безопасность посетителей, другие мероприятия будут отложены на второй этап и направлены на повышение качества обслуживания. Когда мы узнаем, какая именно сумма необходима, то будет решаться вопрос о возможном софинансировании со стороны администрации города либо других источников.