Сергей Цивилев поручил усилить безопасность школ и детских садов после убийства ребенка в Нарьян-Маре

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях после трагедии, которая случилась на днях в Нарьян-Маре. Там пьяный мужчина, пробравшись в детский сад, зарезал шестилетнего ребенка.

-Зверский поступок сравним с бесчеловечными действиями террористов, и мы не можем допустить, чтобы в мирное время от рук преступников, бездушных, страшных людей, гибли ни в чем не повинные дети — наша жизнь, наш смысл, наше будущее, - отметил глава региона.

Сергей Цивилев поручил организовать в детских садах и школах ряд дополнительных мероприятий, в частности, проверить охранные предприятия, которые обслуживают учреждения, а также провести инструктажи персонала по отработке мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, главы территорий должны будут принять меры по обеспечению должной охраны учреждений, усилить пропускной режим, организовать внеочередные проверки учреждений на антитеррористическую защищенность, организацию пропускного режима. Особое внимание будет уделено учреждениям с круглосуточным пребыванием детей.

Также в городах и районах поручено разместить памятки с телефонами, по которым можно будет обратиться при появлении подозрительных личностей, организовать учебные тренировки, проверить готовность персонала к действиям при возникновении угроз совершения террористических актов и ЧС. О возникновении внештатных ситуаций главы должны будут незамедлительно сообщать правоохранительным органом.

-Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наших детей от преступных посягательств любого рода, чтобы родители были уверены в завтрашнем дне своих детей, -заключил Сергей Цивилев.