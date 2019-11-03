Большинство кемеровчан признает важность Дня народного единства

Ежегодно с 2005 года в России проходят мероприятия посвященные празднованию Дня народного единства, датой общефедерального праздника считается 4 ноября. Это событие относительное новое для современной России, и с того момента, как его официально сделали календарным днем и назначали 4-е число выходным, отношение к этому празднику было неоднозначным. В связи с этим мы решили провести опрос кемеровчан и узнать об их отношении ко Дню единства сейчас.

В опросе приняли участие 180 жителей Кемерова в возрасте от 17 до 30 лет, среди них были студенты кемеровских вузов и обычные прохожие на улице. Участникам было предложено рассказать о том, знают ли о существовании Дня народного единства и как могут оценить его важность для современной России.

Как выяснилось, всего лишь 11 процентов опрошенных не в курсе существования такого праздника, тогда как 160 человек знают, что за день отмечается 4 ноября. Несмотря на то, что большинство респондентов знает про день Народного единства, лишь 45 процентов людей может ответить на вопрос «К чему приурочен этот праздник?». Оставшиеся люди либо честно говорят, что просто не интересовались этим вопросом и поэтому не знают, либо же просто говорят: «Не помню».

70 процентов (126 человек) опрошенных кемеровчан, на вопрос о том важен ли такой праздник, как День народного единства, с уверенностью отвечают: «Да».

- Этот праздник напоминает нам, что в единстве - сила! Как важно нужно мобилизоваться и объединять свои усилия для решения проблем! Это хороший материал для размышлений, - поделилась член ассоциации духовно-нравственного просвещения «София» Виктория Мельникова, - в честь праздника мы второй год подряд организуем поездки по храмам, соборам, а накануне ходим на встречу с Владыкой Аристархом.

Виктория Мельникова считает, что праздник напоминает, что для решения проблем нужно объединять усилия.ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

Остальные 30 процентов опрошенных честно признаются в том, что просто-напросто не понимают смысла этого праздника и как его праздновать. В этот день можно, разве что, вспомнить историю своей страны, - отметил один из опрашиваемых.

Именно из-за незнания исторического и культурного контекста многие из участников опроса не могут дать свою оценку важности этого праздника.

- Я переехал жить в Россию из Казахстана, и у нас там такого праздника в принципе нет, поэтому я не совсем понимал, что День единства из себя представляет. Когда я приехал, то решил немного углубиться в историю страны, чтобы не так стыдно перед друзьями было, - рассказал Рафаиль Халилов, студент 4 курса КемГУ. - Когда почитал – понял, что это одна из особенно важных дат в истории страны, он показывает способность народа не просто объединяться, но успешно самоорганизовываться.

Рафаиль Халилов раньше о Дне народного единстве не слышал, но теперь считает, что это важный для России праздник.ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

Отметим, что в последние годы в честь Дня народного единства проходят множественные мероприятия. К примеру, во многих российских городах в этот день открывают памятники и проводят концерты. Также россияне устраивают народные и патриотичные шествия.

СПРАВКА КП

Государственный праздник День народного единства установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.